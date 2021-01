Renaultution – pół dekady rewolucji

Grupa Renault pochwaliła się swoimi planami na najbliższe 5 lat podczas specjalnej prezentacji, na której pokazano też koncepcyjne modele – Renault 5 oraz Dacię Bigster. Tym zajmiemy się jednak za chwile, bo warto poświęcić najpierw akapit planom Francuzów na najbliższe 5 lat. Obejmują one między innymi redukcję wielkości produkcji samochodów o około 900 000 sztuk rocznie (do około 3 milionów). Ma to nastąpić już do 2023 roku i będzie to etap oszczędności, więc można spodziewać się też redukcji zatrudnienia i obniżania kosztów. Na ten drugi zabieg pozwoli też redukcja liczby wykorzystywanych platform z 6 do 3, oraz linii silnikowych z 8 do 4. To całkiem sensowny plan biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na rynku motoryzacyjnym.

Do 2025 roku cała grupa Renault planuje zaprezentować 24 nowe modele samochodów, 10 z nich będzie posiadało napęd elektryczny, a połowa będzie należała do segmentów C i D, które mają stać się kluczowe. W ciągu najbliższych 5 lat, poza rozwojem aut elektrycznych, swój czas mają mieć też modele hybrydowe, których udział w sprzedaży ma przekroczyć 35%. Bliższą współpracę nawiążą również marki Dacia oraz Łada, które zaczną korzystać z tej samej platformy. Co więcej nowa Łada Niva będzie nowoczesnym SUVem, choć wyposażonym jeszcze gorzej niż Dacia oraz oczywiście tańszym. Wygląda też na to, że pojawi się w całej Europie.