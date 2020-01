Renault Captur E-Tech 160 Plug-in

O hybrydowej wersji Captura pisałem już dobre pół roku temu, teraz wreszcie poznaliśmy nieco więcej detali, choć nadal nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy nowy model zawita do salonów. Renault podało natomiast więcej szczegółów dotyczących samego napędu, który zapowiada się na bardzo nowatorski. Cały zestaw ma zaoferować maksymalnie moc 160 KM, a generować ją będą czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra oraz dwa silniki elektryczne. Co więcej będą one połączone przy pomocy multi-modowej przekładni bezsprzęgłowej, która ma mieć 15 różnych trybów pracy.