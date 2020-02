Poza tym z zewnątrz trudno doszukać się wyraźnych różnic względem obecnego modelu. Zmienił się nieco kształt zderzaka, na który zachodzi teraz grill z dużym logo Renault. Siłą rzeczy mamy też nowy kształt świateł przeciwmgłowych oraz przeprojektowane deflektory powietrza w zderzaku. Trudno wskazać jakiś jeden element, który wyróżniałby model po liftingu, względem poprzednika. Ale to w gruncie rzeczy dobra wiadomość, bo nowe Megane ma swój urok i prezentuje się bardzo dobrze.

Spory wybór silników i napęd hybrydowy

Nikt nie ma jednak wątpliwości, że celem liftingu jest obniżenie emisji CO2 dla całej gamy modeli, bo silnik 1.3 TCe z filtrem GPF będzie teraz dostępny w 4 wersjach o mocy 100, 115, 140 i 160 KM, a w późniejszym czasie dołączy do niego jeszcze bardziej ekologiczny model o pojemności 1.0 litra i mocy 120 KM. Słabsze jednostki zestrojone są właśnie pod jak najmniejszą emisję CO2 i sparowane z manualną przekładnią. Wersja 140 KM dostępna będzie też z automatyczną, siedmiostopniową przekładnią EDC, a 160 KM już tylko z automatem. Gamę uzupełni też silnik diesla 1.5 dCi o mocy 95 KM lub 115 KM, ten pierwszy z manualem, a ten drugi z automatem, a także napęd hybrydowy typu plugin, który początkowo ograniczony będzie tylko do wersji kombi. Będzie to ta sama konstrukcja, która trafi do Captura, czyli zespół generujący w sumie 160 KM przy udziale silnika spalinowego o pojemności 1.6 litra oraz dwóch silników elektrycznych. Wbudowana bateria o pojemności 9,8 kWh ma pozwolić na przejechanie 50 km w trybie elektrycznym według cyklu WLTP.