Renault Megane eVision z baterią o pojemności 60 kWh

I skoro już mowa o baterii, w pierwszej wersji będzie ona miała pojemność 60 kWh, co raczej na nikim nie zrobi wrażenia. Renault uważa jednak, że taka pojemność do miejskiego auta jest wystarczająca, a przy tym daje szereg korzyści jak choćby mniejsza masa nadwozia czy właśnie cieńsza podłoga. Do napędzania tego modelu zostanie użyty silnik elektryczny o mocy 217 KM (160 kW) oferujący 300 Nm momentu obrotowego, który powinien pozwolić się rozpędzić do 100 km/h w czasie poniżej 8 sekund. Renault nie podaje niestety zasięgu, ale patrząc na konkurencję z podobnymi bateriami, będzie to zapewne około 400-450 km. Baterię będzie można ładować prądem stałym o mocy 130 kW lub zmiennym o mocy maksymalnej 22 kW.