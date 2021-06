Instagram od wielu lat ma opcję dodawania linków w relacjach — jest ona jednak przeznaczona dla tych kont, które mają zbudowaną odpowiednią bazę followersów – minimum 10 tysięcy osób musi śledzić ich poczynania. Reszta musi obejść się smakiem i zostaje im co najwyżej słynne link in bio, jeżeli chcą zaoferować klikalny odnośnik w swoim profilu. Instagram zaczął jednak testy nowej funkcji, pozwalającej dodawać klikalne linki w obrębie relacji w formie naklejki. Nie ma sobie jeszcze co robić nadziei — bo to, czy trafi ona do wszystkich użytkowników platformy, zależy wyłącznie od nich. I tego, w jaki sposób podejdą do nich podczas testów.

Linki jako naklejki w relacjach na Instagramie. Platforma rozpoczyna nową falę testów

Klikalne linki-naklejki mają pozwolić każdemu z twórców na dodawanie klikalnych odnośników w obrębie relacji. No bo jasne, można zostawiać je w profilu, ale jednak niewielu się chce tam przechodzić i sprawdzać — to rzecz dla najbardziej zaangażowanych. Bezpośrednie zostawianie ich w formie relacji jest znacznie wygodniejsze. Tym razem jednak nie będzie to informacja z prośbą o maźnięcie palcem w górę, a po prostu naklejka z odnośnikiem do wskazanego tam adresu. Fajnie, czytelnie, bezproblemowo, ale…