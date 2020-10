Przy cenie akcji na poziomie 70 PLN, wycena całej spółki przekracza już 70 mld PLN i również jest rekordowa w historii GPW. Do tej pory największą spółką w indeksie WIG20 był CD Projekt, który wyceniany jest na obecnie na około 37 mld PLN, czyli blisko dwukrotnie taniej. Nie wspominam tu nawet o takich państwowych gigantach jak PKO BP (27 mld PLN) czy PKN Orlen (19 mld PLN). Allegro z miejsca stało się zatem największą spółką notowaną na warszawskim parkiecie.

Warto też wspomnieć o rekordowych obrotach, już na otwarciu przekroczyły one 800 mln PLN, a w tej chwili dobijają do 3 mld PLN. Dla porównania w typowym dniu obroty całej giełdy to około 1 mld PLN. Zatem z którejkolwiek strony by nie spojrzeć na debiut Allegro, to jest on rekordowy i pokazuje jaki potencjał drzemie w polskim rynku akcji. Otwarte pozostaje jednak pytanie czy Allegro będzie w stanie jeszcze rosnąć, obecna wycena jest delikatnie mówiąc bardzo optymistyczna. W 2019 roku Allegro zarobiło na czysto 400 mln PLN.

Duży bonus dla pracowników Allegro

Przy okazji warto też pewnie wspomnieć, że z okazji debiutu na GPW, zarząd Allegro przyznał wszystkim pracownikom dodatkowy bonus w postaci 233 akcji spółki, wartych po cenie z oferty pierwotnej około 10 000 PLN. Obecnie pakiet ten jest już warty ponad 16 000 PLN, ale pracownicy Allegro nie mogą sprzedać swoich akcji przez najbliższe 360 dni.

Aktualizacja: 12.10.2020, 17:30:

Allegro zakończyło dzień z ceną równą 70 PLN za akcję, co potwierdza wycenę na poziomie 70 mld PLN. Obroty dobiły niemal do 4 mld PLN, co oznacza, że właściciela podczas dzisiejszej sesji zmieniło ponad 1/4 akcji, które trafiły do sprzedaży (60 z 213,5 mln). To wszystko oznacza, że Allegro prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu dołączy do indeksu największych spółek giełdowych – WIG20, zastępując w nim prawdopodobnie mBank. Bez wątpienia jest to duży sukces tej spółki i całego rynku e-commerce w Polsce.