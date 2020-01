Liczby z tego podsumowania są naprawdę imponujące i udowadniają, że e-administracja w Polsce obrała słuszny i potrzebny obywatelom kierunek.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

Ubiegły rok był dla nas pod wieloma względami rekordowy. Wprowadziliśmy nowe e-usługi, te istniejące ulepszyliśmy, dopięliśmy i wdrożyliśmy e-dowód. To tylko wybrane przykłady naszych działań, bo udało nam się naprawdę wiele. Polacy to docenili. Nigdy wcześniej tak chętnie nie korzystali z e-administracji.

Kluczem do e-usług w Polsce jest tu bez wątpienia Profil Zaufany, który pozwala korzystać z udostępnianych usług w szybki i bezpieczny sposób. PZ ujrzał światło dzienne w 2011 roku, ale aż przez 5 lat do 2016 roku, korzystało z niego zaledwie 400 tysięcy użytkowników i głównie byli to urzędnicy. Jednak kolejne 3 lata to olbrzymi wzrost zainteresowania tą usługą uwierzytelniającą, bo dziś mamy już aż 4,7 mln Polaków, którzy założyli swój profil.

Marek Zagórski: