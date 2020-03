BMW sprzedało ponad 2,5 mln samochodów

BMW może z powodzeniem zaliczyć 2019 rok do udanych, firma dostarczyła do klientów 2 538 367 samochodów, czyli o 2,2% więcej niż w poprzednim roku. Większość to auta sprzedawane pod marką BMW, a w liczbę tą wlicza się również 347 474 samochodów MINI oraz 5100 Rolls-Royce’ów. Nota bene luksusowych limuzyn sprzedano aż o 22% więcej niż w roku poprzednim. Co ciekawe firma podaje w swoim raporcie też liczbę wyprodukowanych samochodów, których było nieco więcej – 2 564 025 sztuk.

Jednym z głównych motywów przewodnich całej konferencji była elektryfikacja całej gamy modelowej. Do 2023 roku BMW chce mieć w swojej ofercie już 25 różnych modeli z napędem, który w jakimś stopniu korzysta z energii elektrycznej. Ponad połowa z nich ma być dostępna z napędem czysto elektrycznym, w tym nowa wersja limuzyny BMW serii 7. Nie musicie się jednak martwić o silniki spalinowe, szef BMW zapowiedział, że seria 7 będzie zgodna z filozofią „Power of Choice”, czyli dostępna będzie z silnikami benzynowymi, diesla, napędem hybrydowym oraz własnie czysto elektrycznym (BEV).

W 2019 roku BMW sprzedało 146 000 samochodów elektrycznych lub hybrydowych i w kolejnych latach wielkość sprzedaży będzie tylko rosnąć. Już teraz zebrano ponad 8000 zamówień na nowego Mini Coopera SE, a w tym roku do sprzedaży trafi jeszcze crossover – BMW iX3, który będzie produkowany w Chinach. W przyszłym roku natomiast pojawi się większy SUV – BMW iNEXT oraz zaprezentowany niedawno sedan BMW i4, które powstaną w fabrykach w Bawarii. BMW spodziewa się, że sprzedaż aut z napędem zelektryfikowanym będzie rosła do 2025 roku średnio o 30% rocznie.

Pojawiło się też kilka ciekawych informacji dotyczących baterii, BMW współpracuje obecnie przy ich produkcji z chińską firmą CATL oraz koreańską Samsung SDI. Wkrótce zamierza też samodzielnie kupować potrzebne materiały (kobalt i lit) i więcej zainwestować w ich rozwój. Szacuje się, że do 2030 roku pojemność baterii montowanych w BMW i3 zwiększy się dwukrotnie. Nie powiemy aby to robiło wrażenie, ale takie są założenia. Przyszłość rysuje się elektrycznie dla BMW.