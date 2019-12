Rekordowe przychody Huawei. Mimo trudnej sytuacji, firma poradziła sobie doskonale

Rekordowy przychód Huawei: mimo problemów, firma świetnie sobie poradziła

Eric Xu w noworocznej wiadomości do pracowników, że przychody firmy w 2019 roku sięgnęły 850 miliardów chińskich juanów (czyli około 122 milionów dolarów). To aż 18% więcej niż w poprzednim roku! Brzmi to o tyle nieprawdopodobnie, że jeden z najlepszych smartfonów z Androidem na pokładzie (najlepszy?) przez nałożone w Stanach Zjednoczonych blokady wylądował na zagranicznych rynkach bez usług Google’a, a jesienne nowości to tak naprawdę odrobinę przerobione starsze urządzenia z nową nazwą. W 2019 Huawei sprzedało ponad 240 milionów smartfonów (w zeszłym roku było to 206 mln) — i choć ostateczny wynik jest słabszy niż przewidywano, firma i tak ma powody do świętowania.

Jeżeli sytuacja się nie zmieni, 2020 to będzie prawdziwy egzamin dla Huawei

Blokady nałożone przez amerykańską administrację przyniosły firmie sporo kłopotów. Co prawda z komputerami (i tamtejszym oprogramowaniem) obyło się bez większych problemów, ale to w gruncie rzeczy marne pocieszenie. W tym roku Huawei zaliczył świetny początek, a później miał pole do manewru w kwestii kombinowania z rebrandingiem modeli sprzed kilku miesięcy. Ale te same sztuczki nie zadziałają ponownie — dlatego jeżeli sytuacja będzie równie trudna co w 2019, nie liczyłbym na równie efektowne wyniki. Ale może w końcu sankcje zostaną zniesione i ta kuriozalna sytuacja nareszcie dobiegnie końca?

