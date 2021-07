Rekord prędkości internetu pobity. Nie zgadniecie, ile teraz wynosi

Japonia ustanowiła nowy rekord prędkości internetu

319Tbps

Tyle wynosi nowy rekord prędkości internetu, a odpowiedzialni są za niego inżynierowie z japońskiego National Institute of Information and Communications Technology (NICT). Wykorzystanie miedzianego przewodu było niemożliwe, skorzystano więc ze światłowodu. W przeciwieństwie jednak do klasycznego światłowodu z jednym rdzeniem, do bicia rekordu wykorzystano przewód czterordzeniowy starając się jednocześnie zapewnić jak najmniejsze zniekształcenie przesyłanego sygnału. Rdzenie światłowodu były umieszczone w osobnych włóknach, wykorzystano również technikę Wavelength-division multiplexing, dzięki której możliwe jest zwielokratnianie sygnałów za pomocą światła laserowego. Dzielone jest ono wtedy na kilka fal o różnych długościach i przesyłane w tym samym czasie.

Test został oczywiście przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych, ale zespół wykorzystał taki światłowód również do przesłania danych na symulowaną odległość 1864 mil bez utraty jakości sygnału oraz prędkości.

Teoretycznie czterordzeniowy światłowód, który został wykorzystany do bicia rekordu, ma taką samą średnicę jak klasyczne jednordzeniowe przewody, które wykorzystywane są nawet w domowym podłączeniu do sieci. Możliwe byłoby więc wykorzystanie tej technologii w obecnych już sieciach, wiązałoby się to jednak z bardzo dużymi wydatkami. Na chwilę obecną to raczej pieśń przyszłości i nie oczekujmy podobnych prędkości nawet w bardzo zaawansowanych scenariuszach zastosowania. Naukowcy z NICT będą oczywiście dalej kontynuować swoje badania, co na pewno przełoży się na dużo szybszy internet w przyszłości – a prędzej czy później będzie przecież potrzebny.

Patrząc na to, jakie prędkości internetu są naszą codziennością, widząc ten wynik można przecierać oczy ze zdziwienia, wydaje się tak bardzo niemożliwy do osiągnięcia. A jednak.

A skoro o rekordach prędkości internetu mowa – jestem bardzo ciekawy jak to wygląda u Was. Polska uchodzi za kraj z niezłym internetem, choć dużo oczywiście zależy od konkretnego rejonu kraju. Jakie prędkości Wy osiągacie?

źródło: 1, 2