Reklamy w pełnopłatnych produktach: „A idź pan w …”

Tak było z wieloma rzeczami, których producenci najpierw próbowali po cichu, by sprawdzić, jak zadziała to na sprzedaż – wymienne baterie, usuwanie gniazda jack czy ładowarek z zestawu. A niestety – w przypadku systemów operacyjnych takich jak Android miejsca na wciśnięcie reklam jest naprawdę dużo – od tapet i propozycji aplikacji i bloatware’u, przez pasek powiadomień, wnętrza samych aplikacji, aż po bezpośrednie interferowanie z tym, co robi użytkownik (czyli np. reklamy podczas instalowania programów ze sklepu). I oczywiście – reklamy w smartfonach to nie jest rzecz, za którą warto umierać czy rozdzierać szat jak Rejtan na obrazie Matejki. W końcu, jak trafnie zauważył Paweł – jeżeli wszyscy producenci będą stosować takie zabiegi, to co zrobię? Obrażę się na życie i nie kupię smartfona? No przecież wiadomo, że tak się nie stanie, bo generalnie taki zabieg w dzisiejszych czasach (a do tego w zawodzie taki jak mój) praktycznie społeczne samobójstwo.

Dlatego moja frustracja na takie praktyki jest tym większa. Mam wrażenie, że producenci wiedzą, że jeżeli tylko liczba urządzeń z daną „wadą” na rynku przekroczy pewną masę krytyczną, to dana rzecz przestanie być brana pod uwagę przy wyborze urządzenia i finalnie, ich działania na szkodę użytkownika nie odbiją się negatywnie na sprzedaży.