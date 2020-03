Wszystko może być reklamą

Rynek reklamowy jest ogromny. Według danych Statista, w 2019 roku na całym świecie wydano na ten sektor około 560 miliardów dolarów, a dynamika wzrostu tych wydatków ma wynieść około 4,3%. Jestem zresztą przekonany, że potem wskaźnik ten będzie jeszcze większy. Firmy zajmujące się reklamami dostrzegają same, że internet to za mało i warto rozbudować swoją ofertę również o inne miejsca reklamowe, skoro ich klienci żyją nie tylko w cyfrowym świecie.

Ogromny potencjał reklamowy widać na ulicach. Owszem, samo śledzenie aktywności użytkowników już jest rzeczywistością, ale cały czas firmy mogą dodać do tego dobieranie wyświetlanych reklam na banerach, aby wspierać reklamodawców. W końcu połączenie systemów monitoringu wizyjnego i pozostałych rozwiązań służących do analityki danych może przełożyć się na bardzo ciekawe połączenie. O ile na razie nie widzę szans na powstanie takiego systemu w Europie, o tyle w USA wydaje się to być jedynie kwestią czasu. W walce z takimi reklamami nie będzie się już dało wykorzystać Adblocka.

W tym wszystkim warto zaznaczyć, że szykują się ogromne zmiany na rynku reklamowym w internecie, ponieważ Google zapowiedziało zakończenie wsparcia dla ciasteczek od firm zewnętrznych do 2022 roku, co dotknie właśnie firmy z sektora reklamowego. Podobny ruch zrobiło Apple w 2017 w Safari, ale to Chrome od Google jest liderem całego rynku.

Interesujące jest to, jak sektor publiczny będzie podchodził do kolejnych pomysłów sektora reklamowego. Niewątpliwie wracamy tu do tematu etycznego wykorzystania danych i możliwości zapewnienia prywatności danych każdemu z użytkownikowi. Pod tym względem zapowiadają się fascynujące czasy. Obawiam się jedynie, że jakiekolwiek regulacje będą zbyt wolno wprowadzane, aby miały wartość dla ludzi, a w tym wszystkim nie da się pominąć tego, że większość potencjalnych celów reklamowych nie zwraca uwagi na to, jak informacje o nich są przetwarzane.

Sztuczna inteligencja w zaskakujących zastosowaniach

W tym wszystkim nie sposób pominąć tego, że jesteśmy u progu popularyzacji Internetu Rzeczy, który to jest związany z tematem Przemysłu 4.0, Smart Cities czy chęcią automatyzacji kolejnych procesów. IoT (Internet of Things) stanie się kolejnym źródłem danych dla firm i zobaczymy, jak firmy będą próbowały wykorzystać to ciekawe źródło informacji.

Sam monitoring wizyjny staje się w ogóle ciekawym miejscem wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji, aby rozpoznawać ludzi, czyli na dobrą sprawę przechodzimy do czegoś, co już funkcjonuje w Chinach. Może się to skończyć się tak, że u nich będzie służył do oceniania zachowania obywateli, a na Zachodzie do wyświetlania reklam.