Regeneracja baterii do laptopa – oto wszystko, co musisz wiedzieć

Objawy, które sugerują, że bateria w laptopie wymaga regeneracji

Przede wszystkim, podstawowym objawem tego, że bateria może wymagać naszej uwagi jest to, co najbardziej oczywiste, czyli skrócenie się czasu pracy, co w bateriach Li-Ion (litowo-jonowych) może nastąpić dosyć szybko. Wskazaniem do tego, że baterie należałoby zregenerować jest też każda nieprawidłowość, którą zauważymy – problemy z ładowaniem, utrzymaniem ładunku czy dziwne zachowania ogniwa.

Regeneracja baterii do laptopa domowymi sposobami

Domowa regeneracja ogniw, choć jak najbardziej możliwa, nie jest procesem prostym dla kogoś, kto tym tematem się nigdy nie zajmował. Wymaga to bowiem znajomości wielu zagadnień dotyczących obchodzenia się z bateriami, w tym – sprawdzania jakości posiadanych ogniw, znajdowaniem uszkodzonego modułu a także umiejętności dopasowania nowego do ogniwa do już posiadanych. I o ile w sieci istnieje wiele poradników, jak to zrobić, to jeżeli ktoś ma do naprawy tylko jednego laptopa i nigdy wcześniej nie zajmował się tematem elektroniki, samodzielna regeneracja może być ryzykowna. Trzeba bowiem pamiętać, że baterie to nic innego jak koktajle chemiczne i nieodpowiednio potraktowane mogą się zapalić, bądź nawet wybuchnąć. Wystarczy bowiem zamiast zgrzewarką potraktować ogniwa lutownicą i w ten sposób przegrzać baterię. Wymagana jest też umiejętność kalibracji sterownika, co jest zadaniem dosyć trudnym dla nowicjuszy. Dlatego, choć jak najbardziej regeneracja baterii w domu jest możliwa, dużo bardziej zaleca się skorzystać w tym celu z usług profesjonalistów.