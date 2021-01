Redmi Note 9T i Redmi 9T – Redmi wchodzi do gry o tanie 5G i duże baterie

Myślę, że można uznać, iż Xiaomi w temacie 5G nieco przysnęło. Oczywiście, ze swoim Mi 10 Lite 5G cały czas znajdowało się w czołówce producentów, jeżeli chodzi o oferowanie najtańszego urządzenia z dostępem do 5G, ale bardzo szybko zostało zdetronizowane przez takie firmy jak realme (7 5G, X50 5G) czy Motorola (Moto G 5G). Jednak nie po to Xiaomi ma w swoim porfolio markę Redmi, oferującą jeszcze agresywniejszy stosunek ceny do podzespołów, żeby z tego nie skorzystać. Tak właśnie powstał Redmi Note 9T – odpowiedź na bardzo tanie telefony z 5G. Oprócz tego Xiaomi zaprezentowało dziś także Redmi 9T Czy uda im się przesunąć granicę opłacalności jeszcze bardziej?

Redmi Note 9T – specyfikacja techniczna

6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD, FHD+, 450 nitów, Gorilla Glass 5,

układ MediaTek Dimensity 800U 5G, grafika Mali-G57,

4 GB RAM,

64 GB (UFS 2.1)/128 GB (UFS 2.2) pamięci wbudowanej,

dualSIM,

Android 10,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, LTE, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, podczerwień, 5G

USB C, złącze audio jack 3,5 mm, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych na boku.

aparaty z tyłu: 48 Mpix f/1.8 (główny) autofocus, 2 Mpix f/2.4 (czujnik głębi), 2 Mpix f/ 2.4 (makro),

aparat z przodu: 13 MPix, f/2.2

bateria 5000 mAh, wsparta szybkim ładowaniem 18 W,

wymiary: 162 mm × 77 mm × 9 mm,

waga: 199 gramów,

cena: 1199 zł (4+64)/1299 zł (4+128)

Czy Redmi Note 9T jest warty rozważenia?

Patrząc na specyfikację, Redmi 9T wygląda jak połączenie realme 7 5G z Motorolą Moto G 5G. Mamy tu bowiem wyświetlacz LCD o przeciętnej jasności, który jednak powinien wystarczyć do większości zastosowań. Całość jest napędzana przez Dimensity 800U, czyli to samo SoC co u chińskiej marki. Mamy tu jednak 4GB pamięci RAM i o ile 48 Mpix aparat to już standard, to zamiana szerokiego kąta na dwa dwumegapikselowe aparaty jest wyraźnym cięciem kosztów. Cieszy natomiast, że wzorem innych urządzeń ze swojej półki cenowej mamy tu zestaw pt. bateria 5000 mAh + szybkie ładowanie.