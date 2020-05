Polska premiera serii Redmi Note 9, Mi Note 10 Lite

Polska premiera serii Redmi Note 9 i Mi Note 10 Lite rzecz jasna odbyła się online. Widzowie mieli okazję obejrzeć najnowsze modele smartfonów, posłuchać komentarza przedstawiciela Xiaomi oraz przyjrzeć się testom przeprowadzanym m.in. przez YouTubera – Ziemniaka. Urządzenia z serii Redmi Note 9 będą dostępne już 22 maja w oficjalnym sklepie Xiaomi. Osoby, które zdecydują się na zakup smartfona w tym dniu otrzymają dodatkową, sześciomiesięczną ochronę ekranu. Redmi Note 9 otrzyma również voucher na 50 złotych na kolejne zakupy, a Redmi Note 9 Pro – Mi Smart Band 4. Przedsprzedaż rusza 25 maja. Otwarta sprzedaż rozpoczyna się 1 czerwca.









Xiaomi Redmi Note 9

















Ekran 6,53″ IPS, LCD, FHD+ Warianty pamięci 64GB + 3GB RAM / 128GB + 4GB RAM Aparaty tylne 48 MP, f/1.8, szeroki kąt, 1/2.0″, 0.8µm,

8 MP, f/2.2, 13mm (ultraszeroki kąt), 1/4.0″, 1.12µm,

5 MP, f/2.4 (makro), 1.12µm,

2 MP, f/2.4 Aparat przedni 13 MP Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0

GPS z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

NFC Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych Ładowanie USB-C Kolory Zielony, biały, szary

W modelu znalazły się: czytnik linii papilarnych z tyłu urządzenia, bateria 5020 mAh z ładowaniem 18W, złącze minijack 3,5mm oraz procesor Helio G85 (2x ARM Cortex-A75 2,0 GHz + 6x ARM Cortex-A55). Cena telefonu za wersję 3GB RAM+ 64 GB to 899 złotych, a za 4 GB RAM i 128GB 999 złotych.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro















Ekran 6,67″ IPS, FHD+ LCD Warianty pamięci 64GB + 6GB RAM / 128GB + 6GB RAM Aparaty tylne 64 MP, f/1.9, szeroki kąt, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 13mm (ultraszeroki kąt), 1/4.0″, 1.12µm,

5 MP, f/2.4 (makro), 1.12µm,

2 MP, f/2.4 Aparat przedni 16 MP Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0

GPS z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC

NFC Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych Ładowanie USB-C Kolory Czarny, biały, niebieski

W telefonie znalazły się: procesor Qualcomm Snapdragon 720G, ośmiordzeniowy, 2,30 GHz a także bateria 5020 mAh z obsługą szybkiego ładowania 30W, z ładowarką 33W w pudełku, gniazdo audio 3,5 mm, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) oraz trójwarstwowa ochrona Corning Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu. Jest również wyposażony w obsługę NavIC . Wersja 64GB + 6GB RAM będzie kosztowała 1299 złotych, natomiast wersja 128GB + 6GB RAM to koszt 1399 złotych.

Xiaomi Redmi Note 9S

Ekran 6,67″ IPS, rozdzielczość 1080 x 2400 px (~395 PPI) Warianty pamięci 64GB + 4GB RAM / 128GB + 6GB RAM Aparaty tylne 48 MP, f/1.8, 26mm (szeroki kąt), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 13mm (ultraszeroki kąt), 1/4.0″, 1.12µm,

5 MP, f/2.4 (makro), 1.12µm,

2 MP, f/2.4 Aparat przedni 16 MP, f/2.5, 1.0µm Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0

GPS z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych Ładowanie USB-C Kolory Czarny, biały, niebieski Wymiary 165.8 x 76.7 x 8.8 mm Waga 209 g

Wiemy wszystko o najnowszym Redmi Note 9S. Pstryczek w stronę Samsunga

Wariant 4GB RAM i 64GB pamięci to koszt 1099 złotych, natomiast wariant 6GB RAM i 128GB pamięci to 1199 złotych.

Mi Note 10 Lite















Ekran 6,47″ IPS, rozdzielczość 2340×1080 Warianty pamięci 128GB + 6GB RAM Aparaty tylne 64 MP, IMX 686 – 1,6 μm

8 MP, (ultraszeroki kąt), 1/4.0″, 1.12µm,

5 MP, (makro), 1.12µm,

2 MP, 1,75 μm Aparat przedni 16 MP Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0

GPS z A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavICNFC (na niektórych rynkach) Zabezpieczenie Czytnik linii papilarnych Ładowanie USB-C Kolory Czarny, biały, fioletowy

Jego aparat ma 108 Mpix! Xiaomi Mi Note 10 – recenzja po miesiącu

Wewnątrz znalazł się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G 2,2 GHz, opcja dual SIM, bateria 5260 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Największą różnicą względem wersji podstawowej jest aparat. Wariant 6GB RAM i 64GB pamięci to koszt 1599 złotych, natomiast wariant 6GB RAM i 128GB pamięci to 1699 złotych. Już jutro (15 maja) w oficjalnych sklepach Xiaomi rozpocznie się sprzedać tego smartfonu. Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup jutro otrzymają ochronę ekranu na 6 miesięcy oraz Mi True Wireless Earbuds. Przedsprzedaż rusza 18 maja, otwarta sprzedać ruszy 25 maja.

Xiaomi i TokTok

Xiaomi poinformowało również o początku współpracy z aplikacją TikTok. Smartfony w Polsce będą próbowali popularni TokTokerzy już od początku czerwca.

Mi Robot Vacuum-Mop











To połączenie odkurzacza i mopa. Siła ssania urządzenia to 2500Pa, jego zbiornik na kurz ma pojemność 600 ml. Urządzenie oferuje też 3 tryby przepływu wody. Odkurzacz posiada funkcję szybkiej dynamicznej wizualizacji planowania ścieżki oraz algorytm mapujący. 15 zestawów precyzyjnych czujników ma pomóc mu pokonywać każdą przeszkodę. Kontrolowany jest oczywiście przez aplikację MiHome. Wysokość odkurzacza to zaledwie 8,2 cm. Automatycznie wraca do bazy, gdy jego poziom naładowania spadnie poniżej 20%, potem wróci dokończyć pracę. Koszt odkurzacza to 1299 złotych.

Mi AloT Router AC25350