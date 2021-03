Tak wygląda Redmi Note 10. Snapdragon 678 i ekran AMOLED

O popularności serii Redmi Note nie ma nawet co dyskutować. Zarówno Redmi Note 8, jak i Redmi Note 9 (oraz modele z dopiskiem PRO) sprzedawały się jak ciepłe bułeczki i trafiały do wszystkich zestawień najlepszych telefonów w swojej półce cenowej. Nie wiem czy to w tej chwili nie jest aby najpopularniejsza seria smartfonów od Xiaomi i wygląda na to, że Redmi Note 10 będzie kontynuował tę passę.

Oficjalnie Redmi Note 10 poznamy 4 marca, ale już dziś wiemy o nim prawie wszystko

Mówi się, że Redmi Note 10 zadebiutuje już za kilka dni, w czwartek 4 marca. Firmie nie udało się jednak dochować tajemnicy i wyciekła już praktycznie cała specyfikacja nowego smartfona.