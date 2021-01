Co to jest ten GameStop?

Zacznijmy od podstaw, GameStop to duża (około 5000 punktów) sieć sklepów z grami, konsolami i akcesoriami dla graczy działająca w USA. Nic nadzwyczajnego, zwykły biznes, który jeszcze przed pandemią nie radził sobie najlepiej, ale nadal ma sporą grupę klientów. To sieć sklepów stacjonarnych w centrach handlowych, dlatego jej biznes mocno ucierpiał w trakcie pandemii. Spółka już wcześniej miała kłopoty i cena jej akcji spadała sukcesywnie od dobrych 5 lat. Sytuację wykorzystywały fundusze hedgingowe, które liczyły nawet na ogłoszenie upadłości i zakładając taki scenariusz chciały zarobić na tzw. pozycjach krótkich. I tym razem mocno się na tym przejechały.

Pozycja „krótka” i „długa”

Zanim przejdziemy dalej warto by było wiedzieć, co to jest ta pozycja „krótka” i „długa”. To określenie slangowe, wykorzystywane na rynkach kapitałowych do określenia czy dana osoba/fundusz liczy na spadek ceny akcji (pozycja krótka, tzw. short) czy na jej wzrost (pozycja długa, tzw. long). Jeśli Kowalski kupuje dzisiaj akcje PZU po 30 zł i liczy na to, że za kilka miesięcy czy lat taka akcja będzie warta 40 zł albo więcej to zajmuje pozycję długą. Natomiast jeśli Nowak jest przekonany, że PZU nie będzie się tak dobrze wiodło, to może zająć pozycję krótką, w przypadku której zarobi gdy cena akcji spadnie.

W Polsce nie jest to takie proste (przynajmniej na tych mniej popularnych akcjach), ale posłużmy się przykładem rynku amerykańskiego. Akcje każdej spółki giełdowej kupujemy za pośrednictwem brokera, czyli naszego biura maklerskiego. Te akcje są nasze, przypisane do rachunku nie tylko u brokera, ale również w centralnym rejestrze (w Polsce to KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). W pewnych sytuacjach akcje, które posiadamy, nasz broker może „pożyczyć” chętnemu funduszowi. Taki fundusz uiszcza za to opłatę (w zależności od tego na jak długo pożycza akcje) i musi zdeponować określone środki pieniężne jako zabezpieczenie (zazwyczaj ~50% wartości transakcji) i na tym zarabia broker. Natomiast fundusz pożyczający akcje chce zarobić na ich spadku.

W jaki sposób? Takie pożyczone akcje fundusz sprzedaje na rynku i po danej cenie, którą uważa za wysoką, powiedzmy 100 USD. Dzięki temu ma gotówkę na koncie, ale też dług u brokera, któremu musi oddać akcje. Jeśli cena akcji faktycznie za miesiąc spadnie do 50 USD, to odkupuje swoje akcje za 50 USD i oddaje je brokerowi, a sam inkasuje 50 USD zysku (minus prowizja brokera). W ten sposób można sporo zarobić, wystarczy wspomnieć, że przez 5 lat kurs GameStop spadł z 40 USD do 4 USD. Problem zaczyna się wtedy, gdy zbyt wiele funduszy chce w ten sposób zarabiać.

Fenomen GameStop, czyli co za dużo to niezdrowo

I w tym momencie możemy przejść do właściwej historii. Fundusze grającej na spadki akcji GameStop robią to od kilku dobrych lat, zarabiając spore pieniądze. Chętnych na skorzystanie z takiej formy zarobku było tylu, że w pewnym momencie liczba akcji będących przedmiotem krótkiej sprzedaży dochodziła do 140% akcji dostępnych w ogólnym obrocie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych (opcji), ale na ten temat nie będziemy się rozwodzić. Wyglądało na to, że wszyscy na Wall Street nie pytali czy Game Stop upadnie, ale raczej kiedy się to stanie. Przy takim jednostronnym nastawieniu rynek bardzo często płata nam figla.

Pierwszy tą nietypową sytuację na akcjach GameStop zauważył Michael Burry, pierwowzór bohatera filmu Big Short (swoją drogą polecam!), który w 2008 roku jako jeden z nielicznych zauważył nadchodzący kryzys i dużo na tym zarobił. Temat podłapał jeden z użytkowników Reddit’a – DeepFuckingValue, który podobnie jak pan Burry, zaczął grać na wzrost akcji GameStop jeszcze pod koniec 2019 roku. Zakładał on, że nowa strategia nad którą pracuje zarząd, czyli inwestycja w e-sport może przynieść spółce większe przychody. Publikował on swoje przewidywanie na grupie WallStreetBets, która w całej historii odgrywa kluczową rolę.

Początkowo użytkownicy Reddit’a nie wierzyli, że GameStop ma szanse się podnieść, ale z każdym kolejnym miesiącem było coraz lepiej. Cena rosła, a spory w tym udział miała premiera nowych konsol, która napędziła wyniki w ostatnim kwartale. GameStop żyje przecież z gier, więc raz na 6-7 lat może świętować razem z graczami. Gdy wzrost kursu akcji w listopadzie przyśpieszył, do kupowania akcji zaczęło przyłączać się coraz więcej osób, a to napędzało wzrost kursu. Temat na Reddit śledzi obecnie ponad 3 mln osób, więc grono potencjalnych inwestorów było całkiem spore. Tym bardziej, że DFV zaczął publikować coraz lepsze wyniki swojej inwestycji, która opiewała początkowo na 53 000 USD.

E-commerce wchodzi do GameStop i rusza lawina

Wzrost ceny akcji z 4 USD do 20 USD na przestrzeni roku to świetny wynik, ale nie jest to jeszcze powód aby pisać o tym na wszystkich portalach informacyjnych. Fundusze grające na spadki akcji GameStop miały w tej chwili jeszcze całkiem niezłą sytuację. Nie przewidziały jednak tego, że udziałowcem i członkiem zarządu GameStop zostanie Ryan Cohen. Pan Cohen odpowiada za sukces firmy Chewy, która dokonała w USA rewolucji w internetowej sprzedaży… karmy dla zwierząt. Gdy okazało się, że w spółkę inwestuje osoba, która doskonale zna się na sprzedaży w internecie, to akcje GameStop w połowie stycznia dosłownie wystrzeliły. Z 20 USD, w jeden dzień zrobiło się 30 USD, a w kolejnych dniach aż do 21 stycznia rosły systematycznie do około 45 USD.

Wtedy zdarzyło się prawdopodobnie coś, co nazywamy „short squeeze”, czyli w wolnym tłumaczeniu wyciskaniem shortów, czyli pozycji krótkich. Rosnący kurs akcji sprawiał, że fundusze grające na spadki ponosiły coraz większe straty. Straty, które można tolerować do pewnego momentu, bo broker który pożyczył im akcje przy rosnącym kursie będzie chciał coraz większego zabezpieczenia. Część z nich musiała uciekać ze swoje pozycji, czyli odkupić akcje, często po cenie wyższej niż wcześniej sprzedawały. Tym samym musiały odnotować straty, a przy okazji dalej napędzały rynek kupując kolejne akcje i windując cenę. W efekcie kurs rósł jeszcze szybciej niż miałoby to miejsce w normalnej sytuacji. W poniedziałek jeden z takich funduszy przeszedł do kontrataku, pożyczył jeszcze więcej akcji i zaczął je sprzedawać na rynku aby zbić kurs. W ciągu jednego dnia mieliśmy wzrost z 90 USD do ponad 150 USD, a później spadek w okolice 70 USD. Nie jest to sytuacja normalna giełdzie.

We wtorek, 26 stycznia akcje GameStop ponownie drożały do 150 USD, a WallStreetBets trafili na pierwsze strony gazet. Jasne jest jednak, że przy tak dużych obrotach nawet milion indywidualnych inwestorów nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego kapitału. I nawet jeśli Ci inwestorzy nie kupowali faktycznych akcji, a tzw. opcje call*, czyli zakładali się z brokerem, że akcje będą drożały to nadal ciężko byłoby tak bardzo nakręcić rynek. Do rozgrywki włączyły się prawdopodobnie inne fundusze, które liczyły na wzrost ceny właśnie spowodowany przez zjawisko „short squeeze”. I wiele wskazuje na to, że kulminację mieliśmy wczoraj. Kurs akcji GameStop otworzył się w środę rano po cenie 350 USD, o ponad 100% wyższej niż dnia poprzedniego, ale już dalej nie rośnie. W notowaniach posesyjnych dzisiaj rano spada o 15%, więc piękny sen posiadaczy akcji GameSpot prawdopodobnie dobiega końca. Zbiegło się to z ogłoszeniem przez jeden z najmocniej „shortujących” funduszy, Melvin Capital Managment, że pozbył się wszystkich pozycji krótkich i zanotował prawdopodobnie kilka miliardów USD straty.

* opcja call to instrument finansowy, który jest obecnie popularny i łatwo dostępny wśród amerykańskich inwestorów za sprawą aplikacji Robin Hood. W skrócie chodzi o to, że jeśli wierzymy, że spółka, której akcje dzisiaj warte są 20 USD, za miesiąc wzrośnie do 50 USD, to zakładamy się z brokerem, że tak będzie ponosząc tylko część opłaty. Zamiast kupować 100 akcji po 20 USD wydając 2000 USD, możemy kupić 100 opcji call po 2 USD wydając 200 USD. Jeśli kurs faktycznie dojdzie do zakładanego przez nas poziomu 50 USD, to opcja będzie warta 30 USD, więc zarobimy 3000 USD przy inwestycji 200 USD. Kupując akcje przy takim scenariuszu, musielibyśmy wydać 2000 USD aby zarobić taką samą kwotę.

Czy tylko fundusz przegrał?

Na epilog tej historii będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Podstawowa kwestia jest taka, że wycena GameStop na poziomie 350 USD za akcje, co daje kapitalizację na poziomie 24 mld USD (~90 mld PLN), czyli większą niż jakakolwiek spółka na GPW w Polsce, przy obrotach rzędu 5 mld USD rocznie jest mocno przesadzona. Cena akcji spadnie jak tylko skończą się zawirowania z pozycjami krótkimi i pewnie wiele osób zostanie z akcjami kupionymi po wysokich cenach. Na WallStreetBets nadal nikt nie zamierza sprzedawać swoich akcji, a wiele osób wspomina, że odmieniło to ich życie bo zarobili na spłatę kredytów czy domów. Miejmy nadzieję, że zarobią, a nie stracą, jak kurs zacznie faktycznie spadać. A na pewno zacznie, bo na akcjach GameStop nadal jest sporo pozycji krótkich, bo wraz ze wzrostem kursu, rośnie prawdopodobieństwo spadków.

I warto chyba też na koniec wspomnieć o użytkowniku DeepFuckingValue, który całą tą nomen-omen akcję zapoczątkował. Jego portfel jest obecnie warty blisko 48… mln USD. W ciągu roku powiększył swoją inwestycję tysiąckrotnie. On z pewnością może czuć się wygrany.