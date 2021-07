Ansible jest używane na różne sposoby, aby poprawić integrację i działanie innych produktów Red Hat, takich jak OpenShift i Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ansible pełni funkcję orkiestracji, dając użytkownikowi kontrolę nad kolejnością wykonywania zautomatyzowanych czynności. To tylko jedno z wielu narzędzi Red Hat, które można swobodnie testować w ramach Red Hat Labs.

Bogaty wachlarz narzędzi Red Hat może jednak spowodować, że firmy które dopiero stoją przed wyborem dostawcy rozwiązań usprawniających rozwój infrastruktury IT – mogą być odrobinę zagubione. W odpowiedzi na tego typu potrzeby stworzono Red Hat Labs – gdzie Veracomp – Exclusive Networks autoryzowany dystrybutor narzędzi Red Hat, zapewnia dostęp do platformy pozwalającej na zapoznanie się z wyżej wskazaną technologią. Twórcy zdradzają, że owszem – można zdobywać wiedzę na temat tego, co oferowane jest w ramach tych rozwiązań z dokumentacji, konferencji, materiałów oraz szkoleń. Jest to jednak proces czasochłonny, który wymaga mnóstwo zaangażowania ze strony przedsiębiorstw. W dobie pandemii może to być odrobinę problematyczne – stąd też Red Hat Labs jest tym bardziej atrakcyjną propozycją. Najlepiej jest bowiem poznawać konkretny zespół narzędzi właśnie poprzez praktykę i możliwość ich przetestowania pod najistotniejszymi dla nas spektami.

Dlaczego Red Hat Labs to coś, nad czym warto się pochylić? Warto mieć na uwadze fakt, że aby przetestować we własnym zakresie konkurencyjne rozwiązania, trzeba posiłkować się często własnymi platformami testowymi. Firmy mogą napotykać na tym etapie istotne trudności. Wirtualizacja jest pewnym wyjściem, jednak tylko wtedy gdy dysponujemy urządzeniami które charakteryzują się wystarczającymi zasobami. W przeciwnym wypadku nie wykorzystamy takiego scenariusza testów, ale przecież to nie wszystko – taką platformę również trzeba skonfigurować: od instalacji aż do zarządzania jej ustawieniami.

Red Hat Labs dodatkowo pozwala na wykorzystanie potencjału również innych rozwiązań takich jak: Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Ansible Automation, Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat Virtualization czy Red Hat Satellite. Poza możliwością testowania konkretnych rozwiązań możliwe jest także przeprowadzenie warsztatów z konkretnych składowych Red Hat Labs, w których wiedzą podzielą się osoby posiadające ogromne doświadczenie oraz wieloletnią praktykę. Nie należy obawiać się o możliwości platformy Red Hat Labs – testowanie odbywa się na sprzęcie serwerowym Hewlett Packard Enterprise – X64 DL380 Gen 10. Każda z jednostek może pochwalić się dwoma procesorami Intel Xeon z 40 rdzeniami obliczeniowymi. Na zasoby pamięciowe składają się: szybkie dyski SSD oraz dyski SAS, które można wykorzystywać z podziałem na realizację różnego rodzaju obciążeń.

Łącznie, zasoby serwerowe przeznaczone do pracy w ramach Red Hat Labs oferują ponad 100 rdzeni obliczeniowych, ponad 1 TB pamięci RAM, kilkanaście TB przestrzeni na dyskach SSD oraz kilkadziesiąt TB w ramach dysków SAS. Zasoby storage są realizowane przez rozwiązanie software-defined-storage – Red Hat Gluster które jest częścią Red Hat Hyperconverged Infrastructure. Zasoby tego środowiska połączono za pomocą sieci Ethernet o prędkości 25 gigabitów na sekundę.