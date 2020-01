Jestem zdecydowanie za tym żeby segregować odpady, a takie inicjatywy jak specjalne automaty, do których wrzuca się plastikowe i szklane butelki to świetny pomysł. O ile są i działają, a tego o warszawskich recyklomatach nie można było powiedzieć. Te nowe mają być lepsze, podobno.

W połowie września ubiegłego roku wziąłem torbę pełną plastikowych butelek, aparat i postanowiłem nagrać materiał wideo o warszawskich recyklomatach, zwanych również butelkomatami. Jak to się skończyło?

Jeździłem jak ten głupek z torbą pustych butelek. Recyklomatów nie znalazłem

W skrócie – ściągnąłem specjalną aplikację, założyłem konto, nazbierałem butelek i…nie mogłem znaleźć recyklomatu. Później poczytałem jeszcze komentarze w sieci i namalował mi się w głowie obraz wielkiego rozczarowania. Nie ja jeden przemierzałem Warszawę z torbą pełną butelek, oficjalną rozpiską adresów nie mogąc odnaleźć automatu. A kiedy już ktoś go znalazł, coś musiało nie działać. Trudno mówić tu o jakimkolwiek sukcesie, choć kiedy pomysł tylko ruszył, media chętnie chwyciły temat. Szkoda tylko, że później nikt już nie wyjaśnił jak to wygląda w praktyce.

Recyklomaty wracają do Warszawy

Nauczony doświadczeniem podchodzę do tego dość sceptycznie, ale trzymam kciuki. Program pilotażowy trudno nazwać sukcesem, ale najwyraźniej to go nie przekreśliło. Burmistrz warszawskiego Ursynowa poinformował w czwartek, że recyklomat stoi już przed urzędem dzielnicy i wkrótce zostanie oddany do dyspozycji mieszkańców. W kolejnych dniach mają stanąć kolejne maszyny.

Tadam! Recyklomat już zaistalowany pod urzędem. Teraz czekamy na aktywację. Na szkło, plastik i aluminium. Opublikowany przez Robert Kempa – Burmistrz Ursynowa Czwartek, 23 stycznia 2020

Warszawa.naszemiasto.pl informuje, że podczas programu pilotażowego recyklomatów warszawiacy oddali w ten sposób ponad 70 tysięcy butelek plastikowych, 16 tysięcy szklanych i 27 tysięcy puszek. Recyklomaty były programem prowadzonym przez urząd miasta wspólnie z fundacją Nasza Ziemia i firmą Coca-Cola. Tak, tą samą Coca-Colą, która twierdzi, że będzie dalej produkować plastikowe butelki, bo klienci tego chcą. Na bazie uwag przesłanych do ratusza, partnerzy programu zdecydowali o wyborze nowego producenta, mieszkańcy miasta natomiast wybrali nową grafikę, która pojawi się na urządzeniach.

♻🌍💚 Jeden z 10 miejskich recyklomatów trafił do naszej dzielnicy. W czwartek urządzenie zostało zamontowane przy wejściu… Opublikowany przez Grzegorza Pietruczuka – Burmistrza Dzielnicego Bielanego Czwartek, 23 stycznia 2020

Podobnie, jak podczas programu pilotażowego, za wrzucone do recyklomatu odpady będzie można otrzymać rabat na kawę w Costa Coffee i zniżki do Multikina, Teatru Dramatycznego oraz Teatru Capitol. Podobno w nowym sezonie oferta nagród ma dodatkowo zostać poszerzona. Jeśli zebraliście jakieś punkty latem, nie stracą one swojej ważności.

Gdzie staną nowe recyklomaty?

Nowe recyklomaty stoją już na Ursynowie i Bielanach. Oba mają zostać uruchomione w przeciągu kilku dni. Ujawniono też pełną listę butelkomatów. Zobaczcie gdzie staną maszyny:

pl. Mirowski, od strony parku Mirowskiego, przy Hali Gwardii,

ul. Boleść/ul. Rybaki, od strony parkingu,

al. KEN, przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów,

ul. Kamionkowska, przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe,

pl. Narutowicza, przy budynku dyspozytorni Tramwajów Warszawskich,

ul. Jarzębskiego, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany,

ul. Potocka 1, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji,

ul. Strumykowa 21, przy Białołęckim Ośrodku Sportu,

ul. Jagiellońska 47i, przy garażu wielopoziomowym,

ul. Rzymowskiego 32, przy Domu Kultury Kadr.

Za jakiś czas sprawdzimy czy faktycznie organizatorzy akcji wzięli sobie do serca dość krytyczne uwagi Warszawiaków i cały system działa lepiej niż wcześniej. No i czy automaty faktycznie staną w wyznaczonych miejscach w przeciągu najbliższych tygodni. Pozostaje trzymać kciuki by tym razem obyło się bez problemów.

Będziecie korzystać z recyklomatów?

