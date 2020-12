Samsung HW-Q70T – wrażenia z użytkowania

Sounbary nie bez powodu zdobywają coraz większą popularność. To dosyć uniwersalne rozwiązanie, które nie tylko pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym bez konieczności kupna i montażu kilku głośników, ale też może z łatwością posłużyć jako domowy system audio. Dlatego nawet kupują telewizor taki jak Samsung QE55Q80T z całkiem niezłym dźwiękiem z wbudowanych głośników, warto się zastanowić nad rozbudowaniem jego możliwości.

Samsung HW-Q70T nie należy do najtańszych rozwiązań, jego cena oscyluje w okolicach 1900-2000 PLN co jest dosyć wysoką kwotą. W zamian za to oferuje jednak pełne wsparcie dla technologii Dolby Atmos oraz dźwięku przestrzennego, co jest o tyle istotne, że obecnie sporo produkcji wspiera już ten standard. W przypadku połączenia z telewizorem Samsunga dostajemy też wsparcie dla technologii Q-Symphony, które pozwala wykorzystać jeszcze głośniki z telewizora dla wzmocnienia efektów przestrzennych. Trzeba przyznać, że działa to całkiem sprawnie.

Jeśli zaś chodzi o samą jakość dźwięku, to nie mam większych uwag. W filmach jest bardzo dobrze, dzięki dedykowanemu głośnikowi centralnemu nie ma problemów z dialogami, które są wyraźnie słyszalne. Produkcje ze wsparciem Dolby Atmos, których nie brakuje chociażby na Netfliksie brzmią świetnie. Bardzo dobrze jest też w przypadku odsłuchu muzyki, co jest bardzo wygodne dzięki obsłudze Bluetooth.

Podsumowanie

Zacznijmy od telewizora, seria Q80T to już całkiem wysoka półka i jeden z lepszych wyświetlaczy LCD na rynku. Nadal jest nieco taniej niż telewizory OLED, a jednocześnie nie musicie się obawiać wypaleń obrazu. Matryca VA z warstwą QLED , dodatkową warstwą poprawiającą kąty widzenia oraz pełnym podświetleniem LED z lokalnym wygaszaniem stref robi świetne wrażenie. Samsung niestety nie chwali się ile tych stref jest, ale w praktyce spisują się całkiem nieźle. Bezpośrednie porównanie z OLEDem nie wypada źle, nawet w trudnych, ciemnych scenach. Odświeżanie 120 Hz, specjalny tryb gry z niskim input lagiem oraz wsparcie dla HDMI 2.1 to kolejne argumenty, które powinny przemówić do graczy. Jedyna wada to równomierność podświetlenia w rogach ekranu, ale nie jest to coś co dyskwalifikowałoby cały telewizor.

W przypadku soundbara mam nieco bardziej mieszane uczucia. Owszem gra całkiem nieźle i obsługuje wszystkie potrzebne standardy, w tym Dolby Atmos, ale porównywalne urządzenia można kupić w nieco niższej cenie. W zasadzie dopłata do rozwiązania Samsunga ma tylko sens, jak chcemy skorzystać z technologii Q-Symphony, ale nie jestem przekonany aby czy warto do tego dopłacać 500 PLN względem porównywalnej konkurencji.

Samsung QE55Q80T – ~4000 PLN

+ Świetny design

+ Świetnej jakości matryca VA QLED

+ Bardzo wygodny pilot

+ Płynnie działający system Tizen

+ Świetne kąty widzenia

+ Bardzo wysoka jasność ekranu w trybie HDR

– Małe problemy z równomiernością podświetlenia

Samsung HW-Q70T – ~1900 PLN

+ Obsługa Dolby Atmos

+ Łatwe podłączenie i konfiguracja

+ Łączność Bluetooth

+ Wsparcie dla technologii Q-Symphony

+ Dobra jakość dźwięku nawet przy maksymalnej głośności

– Wysoka cena

– Tylko jeden port HDMI-In