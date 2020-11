Galaxy M51 wyposażono w ogniwo o pojemności, uwaga, 7000 mAh. Jak na dzisiejsze standardy to ogromna bateria, którą w dodatku naładujemy do pełna w niecałe dwie godziny dzięki szybkiemu ładowaniu 25 Watów. A jak z czasem pracy? Jest świetnie, naprawdę. 3 dni jak najbardziej w zasięgu, podobnie jak grubo ponad 10 godzin czasy pracy na ekranie. Widziałem w sieci testy, gdzie ludzie osiągali SoT na poziomie 13-15 godzin, więc jest to już wynik, którym naprawdę można się chwalić. Więc tak, bateria i czas pracy to zdecydowanie najmocniejszy element Samsunga Galaxy M51 i może się okazać dla wielu osób kluczowym elementem podczas poszukiwania smartfona. Może nie zapomnicie przy nim o ładowaniu, ale na pewno bateria nigdy Was nie zawiedzie.

Czy warto kupić Samsunga Galaxy M51?

Smartfona wyceniono na 1699 złotych i wiedząc ile kosztują Samsungi, to nie jest niespodzianka, raczej wpisuje się w cenowy standard koreańskiego producenta. Czy warto go kupić? Jeśli patrzeć na wszystko poza baterią, to są na rynku ciekawsze propozycje i jeśli nie zależy Wam na Samsungu, to patrzyłbym gdzieś indziej. Ale inne telefony nie mają baterii o pojemności 7000 mAh i to bez wątpienia najmocniejsza cecha tego smartfona, która sprawia jednocześnie, że w tej cenie jest praktycznie bezkonkurencyjny. Więc jeśli czas pracy na jednym ładowaniu jest dla Was priorytetem, Galaxy M51 będzie świetnym wyborem. Bo nawet poza tą ogromną baterią to udany, solidny smartfon.