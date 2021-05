Piękna historia i za dużo archaizmów z ery PS3. Recenzja NieR Replicant ver.1.22474487139…

Jest zdecydowanie ładniej, to coś więcej niż remaster

Kiedy dwie wersje tej samej gry dzieli 11 lat, bardzo trudno porównać sobie w głowie oprawę graficzną i w zasadzie nawet proste podciągnięcie rozdzielczości tekstur czy dodanie lepszego oświetlenia potrafi narysować w głowie ogromną różnicę graficzna. Nowy NieR Replicant wygląda nieporównywalnie lepiej od oryginału, momentami można odnieść wrażenie, że to coś więcej niż remaster. A jeśli nawet remaster, to z tych zdecydowanie lepszych. Na bardziej szczegółowe modele obiektów nałożono zupełnie nowe tekstury, nagrano pełny voice acting i to robi wrażenie jeśli postawimy obok siebie dwie odsłony gry. Najlepiej zobaczcie sami.

Jeśli jednak spojrzeć na nowego NieR Replicant kategoriami gier z 2021 roku, to już tak kolorowo nie jest. Szczególnie, że wizualnie gra bywa nierówna i czasami miałem wrażenie, że w niektórych lokacjach zabrakło mocy albo pieniędzy do podrasowania oprawy tak, jak w innych fragmentach. Ale spokojnie, jest ładnie i choć gra odstaje od tego co pokazują pierwsze next-genowe produkcje, to wpasowuje się w erę PS4/X1. Bolały mnie jednak ekrany ładowania, czasem kompletnie bezsensowne. Przez next-geny powoli o takim doczytywaniu zapominam, tu niestety musiałem sobie o nim przypomnieć. Na plus na pewno 60 klatek, które wydaje się być trzymane dość dobrze, gra nie zaliczyła też na PS5 żadnego crasha czy zwisu, co w dzisiejszych czasach nie jest niestety aż tak oczywiste.