Recenzja Logitech G915 TKL. Niskoprofilowa mała klawiatura gamingowa… za tysiaka

Oczywiście mniejsza sprężystość i większa gładkość klawiszy mają swoje konsekwencje. Nie jest to tak dobra klawiatura do FPS-ów, jak warianty z białymi i brązowymi przełącznikami. Niemniej doskonale sprawdza się w produkcjach zręcznościowych i grach akcji – pod warunkiem, że przyzwyczaimy się do tej łagodniejszej odpowiedzi klawiszy. Zapewniam, że nie trwa to długo. Tym samym G915 TKL z czerwonymi przełącznikami świetnie sprawdzi się na wielu frontach – w przypadku wielu użytkowników, którzy nie mają z góry określonych preferencji przyzwyczajenie się do niej zajmie dosłownie moment.

Ta wszechstronność G915 sprawia, że jest to też świetna klawiatura do pracy na co dzień. Rewelacyjnie się pisze na niej artykuły i nie tylko. Przez kilka dni używałem jej wyłącznie do takich standardowych czynności i byłem mile zaskoczony. Tutaj znowu podkreślę tę cichą pracę przełączników. Każdy inny mechanik po jakimś czasie denerwował moją drugą połowę. Z tym nie miała najmniejszych problemów.