Huawei Matebook X (2020) – ekran

Huawei Matebook X korzysta z matrycy LTPS o odświeżaniu 60 Hz i już na pierwszy rzut oka widać, że jest to świetny wyświetlacz. Po bliższym zbadaniu okazuje się, że maksymalna jasność ekranu to 355 nitów i jest bardzo równomierna na całej powierzchni, co jest sporą zaletą. Błyszcząca powłoka nieco utrudnia prace w słoneczny dzień, szczególnie na zewnątrz, ale wtedy przychodzi z pomocą maksymalny poziom jasności. W połączeniu ze dobrym kontrastem (1450:1) daje to bardzo dobre efekty, nie tylko przy pracy biurowej, ale również np. podczas oglądania filmów.

Co więcej jeszcze przed kalibracją ekran całkiem nieźle odwzrowuje kolory i korekta po kalibracji jest tyko nieznaczna. Oznacza to, że wyświetlacz już fabrycznie jest bardzo dobrze skonfigurowany, a do tego pokrywa praktycznie całą przestrzeń barwową sRGB. Nietypowe proprocje (3:2) oraz rozdzielczość (3000 x 2000 pikseli) nie powinny przerażać, choć skalowanie w systemie Windows jest wymagane.

Huawei Matebook X (2020) – wydajność

Intel Core i5-10210U to teoretycznie procesor należący do rodziny Core 10. generacji, ale to nadal układ produkowany w litografii 14 nm, a nie 10 nm. Posiada przy tym 4 rdzenie z obsługą HT i może pracować teoretycznie z zegarem naet 4,2 GHz. Jak już jednak wspominałem w tytule, Matebook X ma tylko pasywne chłodzenie, nie ma posiada żadnego wentylatora, dlatego układ ten jest bardzo mocno ograniczony termicznie. Doskonale widać to na screenach z CPU-Z. Obciążając jeden rdzeń początkowo taktowanie sięga nawet 3,9 GHz. Przy obciążeniu wszystkich rdzeni spada do 2,4 GHz, ale jeśli wykorzystanie CPU jest długotrwałe to taktowanie nadal spada. W skrajnych przypadkach jest nawet niższe od bazowego, czyli 1,6 GHz. Matebook X z pewnością nie nadaje się do inensywnego wykorzystania przez dłuższy czas.

I doskonale widać to też po wynikach testów. W benchmarkach, które trwają maksymalnie kilka minut, jak choćby CPU-Z czy Geekbench 5 procesor uzyskuje bardzo dobre wyniki. Natomiast w testach, które są bardziej intensywne jak Cinebench czy kodowanie wideo do formatu H.265, wydajność wyraźnie spada ze względu na temperaturę procesora. Różnica jest spora, bo np. w teście kodowania H.265 robimy 4 przebiegi, pierwszy z nich Huawei Matebook X zakodował z prędkością około 10 fps, przy ostatnim było to już nieco ponad 6,5 fps.

Pocieszający jest jednak fakt, że przy zastosowaniach typowo biurowych i multimedialnych komputer radzi sobie całkiem dobrze. W PCMark 10 wynik jest całkiem niezły na tle rywali, wydatnie pomaga w tym szybki dysk SSD. Podczas pracy czy odtwarzania wideo w 4K gdy procesor pracuje pod obciążeniem 10-20% również nie ma większych problemów z throttlingiem i komputer pracuje bardzo komfortowo w doskonałej ciszy.

Wydajność w grach

Niestety pokłosiem tego, że mamy tutaj układ Whiskey Lake, a nie Ice Lake jest jest zastosowanie bardzo słabego układu graficznego, którego możliwości sprowadzają się raczej do wspomagania odtwarzania wideo, niż do obsługi jakichkolwiek gier. Huawei Matebook X do grania się zwyczajni nie nadaje, chyba, że mowa o takich tytułach jak Heroes 3 ;-).

Dysk SSD

Huawei nie poskąpiło też na dysku SSD, wykorzystany został bardzo wydajny model Samsunga, który bez problemu osiąga transfery graniczące z limitem przepustowości złącza M.2 NVMe. Szybki dysk ma spory wpływ na komfort pracy, choć też przy intensywny użytkowaniu potrafi się zagrzać, a mam wrażenie, że umieszczony jest po prawej stronie na wysokości miejsca gdzie trzymamy nadgarstek podczas pisania. Nie jest to jednak jakaś wielka niedogodność, bo przy normalnej pracy dysk się nie nagrzewa.

Huawei Matebook X (2020) – pobór energii i bateria

Bateria o pojemności 42 Wh nie należy do największych, ale przy takiej konstrukcji notebooka trudno wymagać czegoś większego. Fizycznie byłoby to niemożliwe. Tym bardziej, że nie ma też takiej potrzeby, bo zapotrzebowanie na energię dobija maksymalnie do 35W, a i to rzadko bo limiter zbija je niemal natychmiast do 30W z racji temperatury. Przy wyświetlaniu pulpitu zużycie energii to zaledwie 7-8W, ale wystarczy, że uruchomimy jakąkolwiek aplikacje aby na mierniu pojawiło się 10-15 W. W związku z tym czas pracy na baterii nie jest jakiś rewelacyjny, ale nawet pod dużym obciążeniem z racji throttlingu będzie to około 2 godziny. Przy pracy typowo biurowej trzeba liczyć się z wynikiem nieco ponad 4 godzin.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 4h 49 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 5h 24 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 55 minut

Szybka ładowarka pozwala uzupełniać energię w akumulatorze nawet z mocą 40W, co pozwoliłoby na jej naładowanie w godzinę, ale niestety moc ładowania maleje z czasem, również poprzez temperaturę, więc czas ładowania to około 2 godziny.

Huawei Matebook X (2020) – temperatury, hałas

Jeśli chodzi o hałas to tuaj nie mam żadnych uwag. Matebook X powinien otrzymać maksymalną notę bo zwyczajnie nie ma żadnego aktywnego układu chłodzenia. Ciepło z procesora rozpraszane jest przez aluminiową obudowę i oczywiście nie jest to tak skuteczne jakbyśmy sobie tego życzyli, ale w pracy biurowej znacząco nie przeszkadza. Można by pewnie poprawić wyniki stosując np. wentylowaną podkładkę pod notebooka, ale nie jest to obowiązkowe, jeśli nie zamierzacie intensywnie korzystać z komputera.

Jeśli jednak chcielibyście zmontować na tym komputerze jakiś film albo pograć, to obawiam się, że nie jest urządzenie dla was. Przy intensywnym wykorzystatniu procesora jego taktowania spada poniżej 2 GHz, a temperatury niebezpiecznie rosną do ponad 90 stopni. Obudowa co prawda nie robi się przesadnie gorąca (nie parzy) ale czuć, że się nagrzewa, szczególnie w górnej części nad klawiaturą. Rozumiem kompromisy na jakie poszło Huawei projektując ten komputer, ale mam wrażenie, że jednak poszli trochę za daleko.

Huawei Matebook X (2020) – podsumowanie

Huawei Matebook X to świetny komputer przenośny, z jedną ale moim zdaniem poważną wadą. Gdyby układ chłodzenia był nieco wydajniejszy to byłby to z pewnością kandydat do tytułu idealnego przenośnego ultrabooka. Oferuje wszystko co jest potrzebne w takim urządzeniu, czyli niewielkie rozmiary zewnętrzne, świetny ekran, wygodną klawiaturę i rewelacyjnych touchpad, a do tego świetne wbudowane głośniki. Wydajność też jest na zadowalającym poziomie ale tylko gdy komputer jest zimny ;-). Po kilku minutach intensywnej pracy robi się już nieco gorzej.

Warto też docenić fakt, że w zestawie mamy uniwersalny i nieduży zasilacz, którym naładujemy również telefon. Jest hub USB typu C z dodatkowymi portami, a w okresie przedsprzedaży dwa przydatne gadżety. Sporo korzyści z zakupu tego komputera odniosą też osoby posiadające smartfon Huawei, dzięki funkcji Huawei Share. Pytanie tylko czy warto na niego wydać aż 6499 PLN, gdy bardzo podobny, ale o połowę tańszy Matebook 13 z procesorem AMD oferuje podobne możliwości… Mi byłoby to trudno uzasadnić.

Huawei Matebook X (2020)

Orientacyjna cena: ~6499 PLN

+ świetna jakość wykonania i aluminiowa obudowa

+ totalna cisza podczas pracy

+ bardzo dobra matryca LTPS

+ wygodna i podświetlana klawiatura

+ rewelacyjny czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania

+ waga zaledwie 1 kg

+ hub USB typu C z dodatkowymi portami w zestawie



– znaczny throttling obniżający wydajność CPU

– błyszcząca powłoka na ekranie

– tylko dwa porty USB typu C na obudowie