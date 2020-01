Ale też wiele dobrego trzeba powiedzieć o grze świateł, która szczególnie mocno daje się we znaki w scenach nocnych. Biegnący przez oświetlane co chwila flarami ruiny miasta Schofield to widok wręcz spektakularny. Przez chwilę wydaje się, że uciekł spod luf wrogich żołnierzy, kiedy nagle znikąd pojawiają się kolejni. Dramatyczna ucieczka doprowadza bohatera na skraj rozpaczy. Którą za chwilę koi anielski głos gdzieś w oddali. 1917 umie grać na emocjach widza i robi to bardzo skutecznie. Napięcie i niepokój przeplatają się z chwilami nadziei i wzruszenia. Przy czym to wszystko jest tutaj dość przyziemne. W 1917 nie uświadczymy patetycznych momentów nadających większe znaczenie cierpieniu i walce o przetrwanie dwóch młodych szeregowców. Świat jest okrutny. Wróg jest wrogiem i nie zmienia się to nawet, gdy jakiś idealista postanowi uratować mu życie.

Nie da się oprzeć wrażeniu, że film wykorzystuje bardzo proste instrumenty do tej wspomnianej gry na emocjach. Momentami też całość nieco za mocno się odrealnia. Widowiskowy bieg przez ruiny to faktycznie uczta dla zmysłów. Ale już widok Niemców strzelających gorzej niczym szturmowcy z Gwiezdnych Wojen wywołuje tylko pobłażliwy uśmiech na twarzy. Takich absurdów jest w filmie kilka. Raz ktoś ginie od jednego dźgnięcia nożem, a innym razem cudem unika postrzelenia. Można do nich też zaliczyć absolutną bierność postaci epizodycznych. Momentami trudno się oprzeć wrażeniu, że są jak roboty – wykonują rozkazy, nic nie wiedzą i w niczym nie mogą pomóc. Ale może taki też był zamysł twórców. Rozczarowująca jest też scena, gdzie Schofield spotyka ukrywającą się w ruinach francuską dziewczynę – można by ją całkowicie wyciąć, bo nic nie wnosiła do całości, a była infantylna i płytka.