realme prezentuje dwa nowe smartfony – przywitajcie realme C21 i realme 8 5G

Czy warto zainteresować się realme 8 5G?

Porównując telefon do modelu, który debiut miał pół roku temu, widać wyraźnie, że firma próbuje maksymalnie zbić cenę, nawet kosztem funkcjonalności. realme 7 5G startował z ceną 1299 zł, a 8 5G w porównaniu do niego jest 300 zł tańszy. To niestety odbiło się na jego podzespołach – mamy tutaj co prawda ten sam procesor, tyle samo pamięci RAM i miejsca na dane w topowej wersji (to akurat bardzo duży pozytyw w tej klasie cenowej) ale ekran ma „tylko” 90 Hz zamiast 120 z poprzednika, straciliśmy szerokokątny obiektyw, a ładowanie to 18 W zamiast wcześniejszych 30. Jest jednak duża szansa, że tak jak cena poprzednika została szybko obniżona (z 1299 na 999 zł) tak i w tym przypadku możemy szybko liczyć na obniżkę. Myślę, że za ok. 799 zł ten smartfon będzie schodził niczym ciepłe bułeczki.

realme C21 – specyfikacja techniczna