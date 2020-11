realme obniża ceny modelu C11. Taniej już nie może być

Jeżeli chodzi o użytkowanie realme C11 na co dzień, to dla osób, które nigdy nie miały styczności z marką zapewne pierwszym, co rzuci się w oczy, jest realmeUI. Nakładka od producenta pozwala bardzo głęboko ingerować w ustawienia personalizacji, dzięki czemu możemy dostosować Androida do własnych potrzeb. Kolejną wygodną rzeczą jest całkiem spora ilość wbudowanej pamięci (32 GB) którą możemy rozszerzyć o kartę pamięci (telefon jest hybrydowym dualSIM’em). Jednak to, co najlepiej zapamiętałem z użytkowania C11 to zdjęcia.