realme Band 2 na pierwszych obrazkach. Czy tylko dla mnie wygląda znajomo?

realme łokciami rozpycha się na kolejnych rynkach. I choć pod wieloma względami można go uznać za rodzeństwo Xiaomi (fajne urządzenia za stosunkowo niewielkie pieniądze, zalewanie rynku całym szeregiem sprzętów), to jednak nad Wisłą nie cieszą się (jeszcze?) specjalną popularnością. Od wielu miesięcy obserwuję tempo z jakim firma atakuje nas kolejnymi sprzętami. I nie chodzi wyłącznie o smartfony, ale także akcesoria. Ich oferta stale poszerza się o słuchawki, zegarki i opaski. No i właśnie, te ostatnie niebawem mają dorobić się nowego produktu. Jeżeli wierzyć najświeższym grafikom, to zgoła odmiennego od tego, który otrzymaliśmy w poprzedniej generacji.

realme Band 2 – nowa opaska niezwykle przypomina produkt od konkurencji

Na łamach Digit.in możemy zobaczyć pierwsze grafiki z nową opaską realme. Druga generacja realme Band 2 wygląda na nich łudząco podobnie do Huawei Watch Fit, ale jest jeden szczegół który wyraźnie od siebie te dwa urządzenia wyróżnia. Chodzi, rzecz jasna, o hasło realme dare to leap, który u wielu budzi uśmiech politowania. No cóż, trochę za dużo ich na smartfonach firmy. Na pocieszenie — to tylko pasek, a ten przecież zawsze można będzie wymienić.

Opaska realme Band 2 ma zaoferować ekran o przekątnej 1,4″, całość zaś zamknie się w wymiarach 45.9 x 24.6 x 12.1mm. W urządzeniu nie zabraknie całego zestawu czujników: w tym monitorowania tętna i pulsykometru. Możliwe też, że doczeka się ona wbudowanego ciśnieniomierza. Warto także zaznaczyć, że nowy realme Band nie będzie posiadał żadnego gniazda ładowania — można więc (optymistycznie) założyć że będzie ładowany bezprzewodowo lub (mniej optymistycznie) dzięki specjalnej, dedykowanej, stacji dokującej. Na obrazkach nie widać też żadnych fizycznych przycisków, co zwiastuje w pełni dotykowe sterowanie.

Cena urządzenia ani data premiery realme Band 2 nie są jeszcze znane.