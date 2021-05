Red Dead Redemption 2 w wirtualnej rzeczywistości. Fanowski projekt zawstydzi Rockstara?

Red Dead Redemption 2 VR – fanowska modyfikacja, która zadziała na wszystkich popularnych goglach

Autorem modyfikacji jest Logan Ross, ten sam, który analogiczny projekt popełnił przy okazji GTA V. Tym razem wziął na tapet nowszą produkcję R* — i jak sam twierdzi, cały proces intensywnie testował na kartach NVIDIA. Na tę chwilę jego modyfikacja jest jeszcze we wczesnym dostępie, a dostęp do niej wymaga wsparcia autora na Patreonie za co najmniej 10 dolarów miesięcznie. Jak to wygląda w praktyce możecie podejrzeć na poniższym filmiku:

Jestem pełen podziwu dla autora tego projektu — bo choć sam nie należę do miłośników ani wirtualnej rzeczywistości, ani serii Red Dead Redemption — jestem w stanie wyobrazić sobie ile pracy kosztuje taka zabawa. No i ze wszystkich gier, to właśnie RDR2 wydaje się być doskonałą grą do obserwowania z bliższej perspektywy!