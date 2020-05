Dziś, przyjrzymy się ofercie Plusa i sprawdzimy, co ma do zaoferowania na ten czas epidemii dla swoich klientów w czterech obszarach – praca i nauka zdalna, łączność, kontakt z bliskimi, transport i rozrywka.

Oferta Plusa na ułatwienie pracy i nauki zdalnej

Praca i nauka zdalna wymaga odpowiedniego sprzętu komputerowego, którego może zabraknąć w domach, gdzie zarówno rodzice potrzebują go do pracy zdalnej, jak i dzieci do nauki.

Plus ma aktualnie w swojej ofercie laptopy, które w zupełności powinny sprawdzić się w pracy i nauce zdalnej. Warte uwagi są HP Pavilion 15-cs3004nw, Huawei MateBook D14 512GB i Huawei MateBook D15.

Zacznijmy od laptopa HP Pavilion 15-cs3004nw, który dostępny jest teraz w Plusie wraz abonamentem na internet mobilny. Abonament ten zawiera pakiet 60 GB transferu danych w każdej technologii 2G/3G/4G, a jak w naszej lokalizacji mamy zasięg LTE, to po wykorzystaniu 60 GB, nadal możemy korzystać z LTE bez końca.

Jak to cenowo wychodzi? Za sam sprzęt na start zapłacimy 299 zł i później 36 ratach po 78 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc w końcowym rozrachunku 3 107 zł.

HP Pavilion 15-cs3004nw Abonament Laptop na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za laptopa 0,00zł 299,00zł 78,00zł 36 0,00zł 3 107,00 zł Internet mobilny 50,00zł 0,00zł 0,00zł 0 0,00zł 1 200,00 zł Razem 4 307,00 zł

Co w przypadku, jak jesteśmy już w posiadaniu internetu w domu, czy to mobilnego czy stacjonarnego? Możemy tu skorzystać z oferty rat 0% i zakupić samego laptopa, HP Pavilion bez kosztów abonamentu, z darmową dostawą pod drzwi.

Przechodzimy już do drugiej pozycji na liście laptopów – Huawei MateBook D15. Ten również jest dostępny z ofertą internetu mobilnego.

W przypadku tego laptopa, podobnie jak wyżej na start zapłacimy 299 zł, ale raty są już niższe, bo wynoszą 69,40 zł miesięcznie. Łącznie na koniec za sam sprzęt zapłacimy w tym przypadku 2 797,40 zł.

Huawei MateBook D15 Abonament Laptop na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za laptopa 0,00zł 299,00zł 69,40zł 36 0,00zł 2 797,40 zł Internet mobilny 50,00zł 0,00zł 0,00zł 0 0,00zł 1 200,00 zł Razem 3 997,40 zł

Oczywiście również ten komputer możemy kupić w ratach 0% bez kosztów abonamentu. W tej opcji sprzęt będzie kosztował 2 710,99‬ zł.

Ostatnia propozycja z listy laptopów to Huawei MateBook D14.

Huawei MateBook D14 512GB Abonament Laptop na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za laptopa 0,00zł 299,90zł 117,00zł 24 0,00zł 3 107,00 zł Internet mobilny 50,00zł 0,00zł 0,00zł 0 0,00zł 1 200,00 zł Razem 4 307,00 zł

Zestaw ten może również zakupić wraz z internetem mobilnym lub bez, płacąc tylko za sam sprzęt 24 raty 0% po 117 zł.

Jeśli mamy już abonament głosowy w Plusie za minimum 50 zł, lepszą opcją będzie skorzystanie z oferty dla klientów tego operatora. Wtedy ten sam abonament na internet mobilny będzie nas kosztował o połowę mniej, bo 25 zł miesięcznie. Dzięki temu całkowity koszt wraz z laptopem będzie proporcjonalnie niższy.

Oferta Plusa na kontakt z bliskimi

W okresie epidemii zmalała nasza aktywność przy spotykaniu się z bliskimi, z którymi nie mieszkamy, więc aby utrzymać ten kontakt, warto skorzystać do tego z atrakcyjnej oferty na zakup smartfona wraz z abonamentem.

Propozycja Plusa w tym temacie, to Samsung Galaxy A51, którego możemy teraz zakupić w cenie na start 1 zł i 36 ratach po 47 zł, a w końcowym rozrachunku zapłacimy za niego 1 693 zł

Samsung Galaxy A51 Abonament Smartfon na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za smartfona 0,00zł 1,00zł 47,00zł 36 0,00zł 1 693,00 zł Abonament głosowy 50,00zł 0,00zł 0,00zł 0 0,00zł 1 200,00 zł Razem 2 893,00 zł

Sam abonament głosowy kosztuje 50 zł, a zawiera w sobie nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych, po wykorzystaniu którego włącza nam się “lejek” 1 Mb/s.

Oferta Plusa na bezpieczne przemieszczanie się

Dystans społeczny, który w ostatnim czasie musimy zachować, z uwagi na zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa sprawia, że bezpieczniejszą niż komunikacja miejska obecnie formą przemieszczania się do pracy może być elektryczna hulajnoga.

W tym temacie również Plus ma interesującą propozycję w postaci hulajnogi elektrycznej Fiat F500-F85. Jeśli jednocześnie potrzebujemy do domu internetu mobilnego, ten podobnie, jak w przypadku poprzednich ofert możemy dokupić z hulajnogą. Cena za samą hulajnogę, zarówno z ofertą abonamentową jak i bez kosztów abonamentu, ustalona została na 1 zł na start oraz 36 rat po 49 zł, co łącznie wyniesie nas 1 765 zł.

Fiat F500-F85 Abonament Hulajnoga na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za hulajnogę 0,00zł 1,00zł 49,00zł 36 0,00zł 1 765,00 zł Internet mobilny 50,00zł 0,00zł 0,00zł 0 0,00zł 1 200,00 zł Razem 2 965,00 zł

Oferta Plusa na rozrywkę po pracy i nauce

Na koniec przyszedł czas na rozrywkę. Dla wielu osób zamknięte kina, to niepowetowana strata, jednak w jakimś stopniu można ją sobie zrekompensować przed 55-calowym ekranem wykonanym w technologii QLED. Dzięki wysokiej jakości obrazu i dźwięku, pozwoli on stworzyć w domowym zaciszu efekt sali kinowej.

Taki jest Samsung QLED 4K Smart TV 55 Q60T, którego można kupić teraz wraz ze wspomnianym już abonamentem głosowym za 50 zł miesięcznie. Sam telewizor kosztuje 199 zł na start i później w 36 ratach po 100 zł, co daje łączny koszt na poziomie 3 799 zł.

Samsung QLED 4K Smart TV 55 Q60T Abonament Telewizor na start Rata Liczba rat Aktywacja Razem po 2 latach Raty za telewizor 0,00zł 199,00zł 100,00zł 36 0,00zł 3 799,00 zł Abonament głosowy 50,00zł 0,00zł 0,00zł 0 0,00zł 1 200,00 zł Razem 4 999,00 zł

Tutaj znowu podobnie, jak w przypadku wszystkich pozostałych ofert, jeśli mamy już wykupiony abonament głosowy, możemy wziąć tylko telewizor na raty 0%

—

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.