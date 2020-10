Zaczynam obawiać się o jakość dużych filmów. Zobaczcie zwiastun nowej animacji Disney’a

Disney stawia VOD ponad kino

Disney przystosowuje się do panującej sytuacji i reorganizacja firmy ma pozwolić na lepsze wykorzystanie uruchomionej w wielu krajach platformy Disney+. W perspektywie funkcjonujących tylko częściowo i to przez jeszcze wiele miesięcy kin, gigant był zmuszony podjąć wiele decyzji, by znacząco nie zaburzyć swojego planu wydawniczego i zachować ciągłość premier. „Mulan” trafiła do kin tylko tam, gdzie były one otwarte, ale w krajach, gdzie dostępne jest Disney+, film można było obejrzeć online za dodatkową opłatą. Podobny przypadek spotka „Co w duszy gra”, który debiutuje 25 grudnia.

Dzisiaj Disney zapowiada „Raya i ostatni smok” – animację, która skupi się na postaci samotnej wojowniczki z fantastycznego królestwa Kumandra. Raya usiłuje odnaleźć ostatniego smoka, który ma pozwolić na przywrócenie światła i nadziei w podupadłym świecie. Za film odpowiada studio, które wcześniej przygotowało „Kraine lodu 2”, „Vaianę” i „Wielką szóstkę”.

Na tę chwilę nie dysponujemy większą dawką informacji, ale lekko ponad 2-minutowy zwiastun pokazuje, że studio wciąż jest w dobrej formie. Zapowiedź precyzuje, że film pojawi się w polskich kinach, a te oferują obecnie tylko 25% pojemności sal, więc jeśli będziecie zainteresowani seansem miejcie to oraz inne obostrzenia na uwadze.

Jestem bardzo ciekaw, jak potoczy się ścieżka Disney oraz innych gigantów, którzy w pierwszej kolejności polegali na zyskach z biletów kinowych, a obecnie muszą skupić się na innej strategii. Nie wyobrażam sobie, by Disney, Warner Bros., Universal czy Sony byli gotowi wyłożyć po 200-300 mln dolarów na film, który będzie zmierzał na VOD, dlatego jestem pełen obaw o to, jak będą wyglądały nadchodzące wielkiej produkcje. Uda się obniżyć koszty, które właśnie wzrosły i zachować jakość, czy…?

Data premiery filmu nie została jeszcze podana.