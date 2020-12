Oczywiście nie wszystkie seriale HBO należą do czołówki, każdej stacji zdarzają się wpadki. Jednak seria sukcesów na przestrzeni lat – podejmowanie tematów, które inni omijali albo sięganie po historie, które wcześniej nie były poruszane w telewizji – zapewniła stacji rozpoznawalność. Korzenie HBO, czyli kanału premium, pozwoliły na więcej jeszcze zanim nastąpił tzw. boom na seriale w pierwszych latach 2000. Znaczenie i popularność stacji HBO są niepodważalne.

HBO wyznaczyło standardy dla tak zwanych seriali premium, a wszystko zaczęło się od genialnych „Sopranos”. To tak produkcja pokazała, że w telewizji można pokazywać poważne, mroczne historie i przyciągnąć nimi tłumy przed szklany ekran. Wcześniej dyrektorzy programowi uważali, że takie produkcje są niszowe i nie warto w nie inwestować. HBO rozpoczęło złotą erę seriali na całym świecie co chwila podnosząc poprzeczkę.

„Kompania braci” czy „Carnivale” udowodniły, że kinowy budżet w serialach nie oznacza pieniędzy wyrzuconych w błoto. Te produkcje się nie starzeją, gdy włączymy je teraz wciąż dobrze się prezentują. Upływ czasu widzimy tylko po aktorach, którzy w nich grali. Co cieszy takie podejście jest stosowane przez HBO globalnie. Ta firma zmieniła przecież także sposób w jaki nasze rodzime telewizje myślą o serialach. „Wataha” pokazała, że seriale na wysokim poziomie interesują Polaków, a „Ślepnąc od świateł” to tylko potwierdziło. Od tego momentu każdy kanał telewizyjny nad Wisłą chce mieć swój serial premium. – Dawid Muszyński, red. naczelny naEkranie.pl

Ranking seriali HBO

Komedie/sitcomy

Barry

Czarna komedia o byłym agencie specjalnym, który korzysta ze swoich umiejętności, by dorabiać jako płatny zabójca. Gdy postanawia się przebranżowić, zderzenie z rzeczywistością przyniesie wiele intrygujących sytuacji.

Niepewne

Serial w zabawny sposób przedstawia życie młodej Afroamerykanki, która stara się utrzymać swoje życie w ryzach i walczy z prześladowaniami na tle rasowym niemal każdego dnia.

Dolina krzemowa

Obraz światka firm technologicznych w krzywym zwierciadle. Nie brakuje celnego komentarza aktualnych wydarzeń z udziałem największych gigantów rynku.

Veep

Kariera polityczna to nie jest łatwy kawałek chleba, o czym przekonuje się pani wiceprezydent Selina Meyer. Jej codzienność odbiega od tego, jak sobie wyobrażała i wymarzyła swoją przyszłość, ale na aktualnym stanowisku jej ambicje się nie kończą.

Pohamuj swój entuzjazm

Autorski serial Larry’ego Davida, weterana komedii i współtwórcy kultowego „Seinfelda”. Inspiracją dla serialu jest codzienność scenarzysty, z którą Larry mierzy się w charakterystyczny i krzykliwy dla siebie sposób.

Seks w wielkim mieście

Jeden z największych hitów stacji lat 90. Cztery przyjaciółki z przeróżnych środowisk i sfer plotkują na temat swojego życia erotycznego i zmagań z codziennością.

Dramaty

Mogę cię zniszczyć

Serial, do którego scenariusz napisało życie. Produkcja skupia się na Brytyjce nie pamiętającej wydarzeń z pewnego wieczoru. Gdy odkrywa, że została gwałcona, pozostaje sama sobie z konsekwencjami tej sytuacji.

Czarnobyl

Mini-serial przedstawiający kulisy katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, który w dobitny i ambitny sposób przedstawia łańcuch wydarzeń, które doprowadziły do tragedii.

Genialna przyjaciółka

Niezwykle udana ekranizacja książki Eleny Ferrente opowiadająca o dwóch przyjaciółkach jednocześnie bardzo się od siebie różniących i podobnych do siebie w okresie dorastania.

Prawo ulicy

Określany mianem najbardziej realistycznego serialu o pracy policji, walki z narkotykami i gangami, a także działalności pod przykrywką. Niedawno doczekał się cyfrowego remastera.

Długa noc

Do czego może doprowadzić znajdowanie się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie? Mężczyzna, który obudził się przy zwłokach nieznajomej kobiety, z którą spędził noc, zostaje oskarżony o morderstwo.

Kroniki Times Square

Początki przemysłu pornograficznego w Nowym Jorku ukazane z perspektywy prostytutki ze zmysłem do interesów, która za dania jest samotną matką z kilkuletnim synem.

Sukcesja

Człowiek na czele konglomeratu rozrywkowo-medialnego zamierza odejść na emeryturę, ale wśród członków rodziny nie dostrzega dla siebie następcy. Rodzina walcząca o władzę i wpływy

Rodzina Soprano

Przełomowy dla telewizji lat 90. serial skupiający się na członku mafii z New Jersey. Nawet on nie jest człowiekiem ze stali – by uporać się z atakami paniki decyduje się na terapię u psychiatry.

Ostre przedmioty

Luźno bazujący na książce Gillian Flynn mini-serial opowiada o dziennikarce wracającej do rodzinnego miasteczka. Sprowadza ją tam zaginięcie dziewczynki, które okazuje się być powiązane z wydarzeniami z okresu dorastania głównej bohaterki.

Pozostawieni

W tajemniczych okolicznościach z Ziemi zniknęło 2% populacji, a my oglądamy wydarzenia w trzy lata po tym incydencie. Nawet po takim okresie odczuwalne są skutki zdarzenia, a ludzie uczą się żyć w nowej rzeczywistości.

Kraina Lovecrafta

Serial zabiera nas w lata 50. ubiegłego wieku i przedstawia losy młodego Afroamerykanina wyruszającego w drogę przez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu zaginionego ojca.

Młody papież i Nowy papież

Nietypowe spojrzenie na codzienność człowieka stojącego na cele Kościoła – Piusa XIII będącego pierwszym Amerykaninem wybranym na papieża w historii.

Gra o tron

Adaptacja książek George’a R.R. Martina, która zredefiniowała pozycję seriali fantasy. Tytuł stał się największą produkcją tego rodzaju, wnosząc pod wieloma względami projekty telewizyjne na nowym poziom.

Wielkie kłamstewka

Adaptacja książki Liane Moriarty opowiadającej o mieszkańcach nadmorskiego miasteczka Monterey, wśród których są trzy wyjątkowe przyjaciółki. Do tego grona dołącza nowa mieszkanka starająca się zapomnieć o wydarzeniu, które zmusiło ją do przeprowadzki. Niedługo wszystkie będą w nie zaangażowane.

Euforia

Okres dorastania może być bardzo burzliwy, a ten serial ukazuje wzloty i upadki nastolatków w najbardziej skrajnych okolicznościach. W tym roku HBO przygotowało też dodatkowe dwa odcinki specjalne.

Więzienie Oz

Prawdopodobnie jeden z najlepszych seriali ukazujący rzeczywistość więzienia stanowego, w którym skazańcy i pracownicy starają się zachować normalność w relacjach między sobą.

Tacy właśnie jesteśmy

Jak może wyglądać codzienność nastolatka dorastającego w bazie wojskowej? Serial przedstawia życie takiej dwójki, która szuka miejsca dla siebie, kreuje swoją przyszłość i stara się budować swoje pierwsze bliskie relacje.

Sześć stóp pod ziemią

Rodzina prowadząca zakład pogrzebowy musi zmierzyć się ze śmiercią jednego z członków rodziny, co rzuca inną perspektywę na ich codzienność, która ulega ogromnej zmianie z dnia na dzień.

Detektyw

Antologia przedstawiająca wyjątkowe i specyficzne pod wieloma względami sprawy kryminalne, którymi zajmują się detektywi. Wielowątkowa fabuła i wyśmienita obsada w każdym sezonie.

To wiem na pewno

Podwójna rola Marka Ruffalo, który wciela się w dwóch braci znajdujących w kompletnie różnych, niezwykle trudnych sytuacjach życiowych. U jednego z nich zdiagnozowana zostaje poważna choroba, z którą nie będzie w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Kostiumowe

Rzym

Serial przedstawiający wydarzenia z okresu schyłku Republiki rzymskiej i początku Cesarstwa Rzymskiego, gdy do władzy dochodzi Cezar. Ukazany jest czas jego rządów, a także przekazanie władzy Oktawianowi Augustowi.

Deadwood

Tak zwany western dla dorosłych ukazujący losy wcześniejszych i nowych mieszkańców wioski Deadwood w okresie panującej w USA gorączki złota.

Zakazane imperium

Prohibicja miała okazać się sposobem na ograniczenie spożywania alkoholu, tymczasem przyczyniła się do jego wzrostu, a także rozwinięcia czarnego rynku.

Wojenne

Pacyfik

Dziesięcioodcinkowy mini-serial, za który odpowiada taka śmietanka jak Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman skupiający się na losach żołnierzy Piechoty Morskiej w trakcie wojny na Pacyfiku. W serialu przedstawiono tło kluczowych dla II Wojny Światowej walk i bitw.

Kompania braci

Mini-serial opowiadający o losach Kompanii E, 506 Spadochronowego Pułku Piechoty ukazujący okres przygotowań do lądowania w Normandii, aż po koniec wojny w Europie. Odcinki otwierają wspomnienia byłych żołnierzy, którzy pojawiają się na początku każdego epizodu.

Sci-fi

Watchmen

Luźno oparty na komiksach DC Comics serial, którego akcja rozgrywa się w alternatywnym świecie, gdzie obywateli chronią zamaskowani strażnicy wyjęci spod prawa.

Westworld

Serial przedstawia świat, w którym skonstruowano tzw. „hosty” – androidy ze sztuczną inteligencją wyglądające i zachowujące się jak ludzie. Służą przede wszystkim do rozrywek podlegając pod ludzi, ale co stanie się, gdy zdecydują się stanowić o sobie i swoim losie?

Mroczne materie

Wizyta w równoległych wymiarach pozwala dwójce dzieci odkryć światy, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. To właśnie tam będzie rozgrywać się bitwa o naszą przyszłość.

Ranking najlepszych seriali HBO w 2020

2020 przyniósł kilka solidnych produkcji HBO, które znalazły się też w powyższym rankingu najlepszych seriali w historii stacji. Są to „Mogę cię zniszczyć”, „Kraina Lovecrafta”, ale otrzymaliśmy także udane „Od nowa”, „Perry Mason” oraz „Branżę”.

Od nowa

Dramat psychologiczny opowiadający o idealnej parze, której życie zmienia się w ciągu jednej nocy, gdy jedno z nich znika niedługo po tym, jak jedna z ich znajomych zostaje znaleziona martwa.

Perry Mason

Zabierający nas w lata 30. serial przedstawia losy adwokata, którego działalność nie ogranicza się do pracy na sali sądowej, gdyż swoje sprawy traktuje bardziej jako prywatny detektyw.

Branża

Kulisy branży finansowej ukazane na przykładzie żółtodziobów, którzy odkrywają jasną i ciemną stronę obracania gigantycznymi kwotami. Produkcja może być dobrym zamiennikiem dla fanów „Sukcesji”.

Na te seriale od HBO już czekamy

Wśród nadchodzących projektów do najbardziej wyczekiwanych należą bez wątpienia „The Last of Us” (będące adaptacją popularnej gry) oraz „House of the Dragon”, który będzie pierwszym spin-offem „Gry o tron”. Zapowiedziany zostały także serial „Parasite”, który ma rozbudować historię z oscarowego filmu.