Nic więc dziwnego, że po dwóch modelach głośników Symfonisk, obydwie marki kontynuują współpracę. Tym razem jednak nie zdecydowano się na odświeżenie już istniejącego produktu, lecz postawiono na coś zupełnie świeżego. Wiemy, że IKEA i Sonos współpracują nad nową wersją lampki z głośnikiem (dotychczasowy model mógł cierpieć na niższą sprzedaż ze względu na cenę), ale na ten temat oprócz kilku przecieków nie dowiedzieliśmy się nic więcej. O ramce będącej głośnikiem już natomiast wiemy całkiem sporo.

Ramka z głośnikiem od IKEI i Sonosa

Według danych pochodzących ze strony IKEI, całość ma mierzyć 22 na 16 na 2 cale. To całkiem sporo, bo przekłada się to na około 55 na 40 na 5 cm, więc podejrzenia o niewielkim i smukłym gadżecie nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Zawieszenie takiej ramki na ścianie będzie musiało być działaniem przemyślanym, bo można też podejrzewać, że cała konstrukcja będzie ważyć swoje. Opis urządzenia zdradza, że do wyboru będzie wiele wymiennych paneli przednich (podobnie jak przy głośnikach Symfonisk będących półkami, w których od pewnego czasu można wymienić panel z siateczką kompletnie zmieniając kolorystykę urządzenia).

Ile będzie kosztować ramka z głośnikiem w IKEI?

Cel nowego produktu IKEI i Sonosa pozostaje niezmienny. Urządzenie ma nie przypominać gadżetu najeżonego technologią, lecz wtopić się w otoczenie i nie zwracać na siebie uwagi. Ramka na obrazki to chyba najbardziej odważny projekt ze wszyskich trzech, o których wiemy, ale nie będzie najtańszy. Na tę chwilę wiemy, że cena ma zostać ustalona na poziomie 199 dolarów, co oznacza, że w Polsce może zbliżyć się do 1 tysiąca złotych.

To naprawdę sporo i choć jestem zachwycony pomysłowością projektantów, to obawiam się, że linia produktów zaczyna zmierzać w nieodpowiednim kierunku w kontekście przystępności. To nie będzie już tańsza alternatywa dla głośników Sonosa, lecz jeszcze bardziej oryginalne gadżety, za które przyjdzie nam zapłacić nieco więcej.

