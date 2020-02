Ragnarok na Netflix może nie jest tak dobry jak Dark, ale warto dać mu szansę

Nie wszystko jednak w Ragnaroku dograło i wiele rzeczy można uznać za niewykorzystany potencjał. Był moment, kiedy po trzech pierwszych odcinkach chciałem zrezygnować z dalszego seansu. Serial łapie dłużyzny, są momenty niezwykle nudne które nie wprowadzają do opowieści zbyt wiele nowości – a przynajmniej nie takich, które by je usprawiedliwiały. Jednocześnie Ragnarok odstaje od amerykańskich seriali dla nastolatków i ja akurat traktuję to jako plus. Dodatkowo to fajna odmiana po Wikingach, gdzie topory odrąbywały ręce i nogi, a brody były na porządku dziennym. Ten serial prezentuje się zupełnie inaczej i nie ma ani jednego bohatera, który starałby się wyglądać jak któryś z niegdysiejszych wojowników.

Drugi główny wątek Ragnarok dotyczy ochrony środowiska i choć nie wydaje się wrzucony na siłę (dobrze łączy się z tytułowym końcem świata), to jednak czułem, że jest zbyt mocno wypychany do przodu. Rozumiem przesłanie – niszczymy planetę, musimy to zmienić – ale jednak są chwile kiedy było to widzowi wciskane zbyt nachalnie. Ale może twórcy chcieli uderzyć mocno w tę właśnie nutę i świadomie targetowali swój serial na proekologiczne osoby?