Z kolei o pomyśle na Radio 357 dowiedzieliśmy się w październiku 2020 roku, jego założycielami byli między innymi Kuba Strzyczkowski, Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Scenariusz powstawania tej stacji był podobny, rozpoczął się zbiórką wsparcia na Patronite.pl i po trzech miesiącach stację Radio 357 uruchomiono na początku stycznia 2021 roku.

Wrzućmy teraz te kluczowe miesiące do tabelki i spójrzmy na poziom wsparcia patronów obu stacji. Dane pobrałem z serwisu Internet Archive – ostatnie zrzuty z serwisu Patronite.pl w danym miesiącu.

Wsparcie patronów Radia Nowy Świat i Radia 357 Kwiecień 2020 Lipiec 2020 Październik 2020 Styczeń 2021 Czerwiec 2021 Radio Nowy Świat liczba patronów 17 216 27 776 31 125 31 339 30 518 Radio 357 liczba patronów – – 11 708 25 673 31 678 Radio Nowy Świat wpłaty miesięczne 479 981,00 zł 692 207,00 zł 708 856,00 zł 687 446,00 zł 633 936,00 zł Radio 357 wpłaty miesięczne – – 281 052,00 zł 579 435,00 zł 670 255,00 zł Radio Nowy Świat wpłaty łączne 486 700,00 zł 2 284 621,00 zł 4 767 635,00 zł 6 211 138,00 zł 9 774 156,00 zł Radio 357 liczba wpłaty łączne – – 293 962,00 zł 1 739 156,00 zł 4 731 273,00 zł

Szczytowe wsparcie Radio Nowy Świat przypadło na październik 2020 roku, a więc miesiąc uruchomienia zbiórki na Radio 357 – 708 tys. zł wpłacane co miesiąc przez ponad 31 tys. patronów. W styczniu 2021 roku liczba patronów RNŚ była jeszcze nieco większa, ale wpłaty były już mniejsze. Za to Radio 357 z chwilą startu nadawania mogło już pochwalić się zarówno zbliżoną liczbą patronów jak i poziomem miesięcznego wsparcia.

Z kolei dzisiejsze dane za czerwiec 2021 rok pokazują już spadek zarówno liczby patronów RNŚ, jak i miesięcznego wsparcia. Natomiast w przypadku Radio 357 mówimy już o największym wsparciu patronów w historii obu stacji w liczbie 31 678, którzy wpłacają co miesiąc 670 tys. zł na funkcjonowanie radia.

Z czego wynika ten odwrót od RNŚ na rzecz Radio 357? Osobiście wydaje mi się, że zdecydowało tu kilka czynników. Przede wszystkim Radio 357 bardziej stroni od polityki, przynajmniej stara się być tu mocno wyważone. Po drugie jest bardziej przejrzyste dla patronów, zwłaszcza w kwestiach finansowych, a po trzecie lepiej się komunikuje z patronami i słuchaczami. Jest bardziej żywe i otwarte, daje poczucie, iż to nie tylko te znane z dawnej „Trójki” głosy tworzą tę stację, ale i jej słuchacze. Wydaje mi się to kluczowe w funkcjonowaniu stacji uruchomionych w takim a nie innym modelu.

Co dalej? Czy nadal jest miejsce dla obu stacji w internetowym eterze? Myślę, że okaże się to do końca tego roku. Jeśli obie stacje zatrzymają się na tym poziomie około 30 tys. patronów i około 650 tys. zł wsparcia miesięcznego to tak. Jednak, jeśli RNŚ nadal będzie systematycznie tracić patronów i ich wsparcie na rzecz Radio 357 może się okazać, iż od nowego roku będzie konieczna konsolidacja zespołów tych dwóch stacji w jeden.