Katarzyna Pruchnicka, kierująca rozwojem oferty programowej Radia 357:

Mamy bardzo zaangażowanych Słuchaczy. Chcemy, żeby nasza oferta programowa była taka, jak nasza społeczność – żywa, różnorodna. Dlatego szukamy, eksperymentujemy, powstają wciąż nowe pomysły. Dzięki podcastom nie musimy się martwić, że „ramówka nie jest z gumy” i ma określoną „pojemność”. To szansa na jeszcze więcej dobrych treści.

A co twórcy Radia 357 mówią obecnie o debiucie na falach FM?

Jasne, to nie wydarzy się w ciągu miesiąca ani nawet pół roku, ale wydarzyć się może. Wciąż można kupić częstotliwość na aukcji, można przejąć rozgłośnię, która jest w tarapatach finansowych.

Tak naprawdę może to być jeszcze bardziej odległy termin niż rok. Same aukcje częstotliwości pojawiają się jeszcze tylko w mniejszych miejscowościach, w większych nie ma już miejsca w eterze. A co do kupna podupadającej rozgłośni musiałaoby to być radio już obecne w takowych, pokroju – SuperNova (dawne Radio WAWa) czy ESKA, a na to się nie zanosi.

Najlepszą więc w tej chwili opcją byłby udział Radia 357 w zbliżającej się aukcji na ogólnopolski multipleks DAB+. Mam nadzieję, że pojawią się w niej, zwiększając swój zasięg i możliwości odbioru tej stacji przez większą grupę słuchaczy, która być może jeszcze nawet nie słyszała tego radia bez reklam.