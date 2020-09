AMD RDNA2 przynajmniej w dwóch wersjach

Konferencja prasowa, na której zostaną zaprezentowane nowe karty graficzne zaplanowana jest dokładnie za miesiąc, 28 października. Póki co wiemy tylko tyle, że będą to karty z serii Radeon RX 6000, ale AMD nie zdradziło jakie modele zamierza zaprezentować i jak będzie wyglądać ich wydajność, a przede wszystkim cena. GeForce RTX 3080 postawił poprzeczkę bardzo wysoko i może się okazać, że RDNA2 jednak nie sprosta zadaniu, choć dopóki nie poznamy cen to trudno wyrokować. Dobra wiadomość jest taka, że AMD obiecuje dużą dostępność swoich kart w dniu premiery, co jest największą bolączką RTX 3080.

Z racji zbliżającej się premiery, w sieci pojawia się coraz więcej ciekawych przecieków. Najważniejsze z nich pochodzą ze sterowników obecnych w systemie MacOS Big Sur od Apple. Jeden z użytkowników reddita zabawił się w szpiega i na bazie narzędzia do inżynierii wstecznej wyciągnął ze sterowników część specyfikacji nowych układów. Oczywiście nie wiemy, które z nich pojawią się na premierze AMD, ale wygląda na to, że w najbliższym czasie dostaniemy przynajmniej 3 nowe karty graficzne. Najwydajniejsza z nich to Navi 21 (RX 6900?), układ wyposażony w 80 jednostek obliczeniowych, każda prawdopodobnie z 64 procesorami strumieniowymi co dałoby 5120 takich jednostek. Przy taktowaniu 2200 MHz (boost), które również udało się odkryć daje to wydajność obliczeń z pojedynczą precyzją na poziomie 22,5 TFLOPs, podczas gdy RTX 3080 oferuje 29,8 TFLOPs. Całość uzupełni pamięci HBM2 lub GDDR6.

Navi 22 (RX 6800) wyposażone zostanie w 40 jednostek obliczeniowych i nieco wyższe taktowanie (2,5 GHz w trybie boost) co pozwoli osiągnąć wydajność około 12,8 TFLOPs, czyli porównywalnie z nowymi konsolami, które korzystają z tej samej architektury. Do tego nieokreślona ilość pamięci GDDR6 na szynie 192 bit, co mocno ograniczy przepustowość, ale obniży też koszty. Liczby te nie wyglądają może rewelacyjnie, ale powinny pozwolić na spokojne granie w rozdzielczości 4K, a jeśli do tego cena również będzie odpowiednia to nie można jeszcze skreślać AMD. W planach jest jeszcze wolniejszy układ – Navi 23, który ma mieć 32 jednostki obliczeniowe i 128-bitową szynę pamięci.

Wydajnościowo nie wygląda to źle, ale wygląda na to, że AMD nadal będzie krok za NVIDIA. Dobra wiadomość jest taka, że 28 października ma być prawdziwą, a nie tylko papierową premierą, karty powinny trafić do sklepów jeszcze w październiku.

źródło: Wccftech