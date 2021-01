Ban komisja Ministra Sprawiedliwości. Już nikt nigdy bezprawnie cię nie zbanuje Polaku!

Rada będzie składać się z 5 osób, które mają być wybierane na 6-letnią kadencję (szkoda, że nie 15-letnią, bo czemu nie?), wybór rady musi zatwierdzić większość sejmowa (⅔ głosów).

Cóż takiego będzie robić ta rada? Będzie badać skargi użytkowników, jeśli chodzi o bany w serwisach społecznościowych oraz kasowanie treści przez serwisy społecznościowe. Oczywiście chodzi o przestrzeganie polskiego prawa. Jeśli ban był zgodny z polskim prawem to nasza komisja nie będzie go negować (prawda?). Jeśli serwis społecznościowy nie będzie respektować wyroku rady, to może zapłacić od 50 tysięcy nawet do 50 milionów zł (płaczę jak to piszę).

Jak będzie działać ta rada? Otóż proszę Państwa, będzie to urząd o nadświetlnej prędkości podejmowania decyzji. Z czymś takim do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nasza Rada będzie w 7 dni od momentu złożenia zażalenia podejmować decyzję czy ban był słuszny, czy jest też przeciw polskiemu prawu i wolności słowa. Użytkownik zanim zgłosi się do rady musi złożyć reklamację w serwisie społecznościowym, który uwaga (po wprowadzeniu tego projektu) ma 48 godzin na reakcję! Dobrze to rozumiem, że serwis zarządzający ponad miliardem użytkowników ma 48h na rozpatrzenie jednej skargi, która pochodzi z Polski? Przecież to się wszystko kupy nie trzyma.

Oto jak wygląda cały proces: