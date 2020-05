Rabaty z okazji Dnia dziecka oraz Tydzień akcesoriów – sprawdźcie aktualne promocje sklepu x-kom

Czerwiec to miesiąc wyjątkowo lubiany przez dzieci, bowiem zaraz na początku obdarowywane są prezentami z okazji Dnia Dziecka. Jeśli nie macie pomysłu na prezent dla tych trochę starszych dzieci to możecie pomyśleć o jakimś sprzęcie – taki prezent z pewnością sprawi dużo radości. W sklepie x-kom z tej okazji możecie liczyć na rabaty, które w niektórych przypadkach wynoszą nawet 45%. Oto kilka wybranych przykładów:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: dziecko i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 20.05.2020 do 31.05.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Szczegóły dotyczące promocji i wszystkie produkty znajdziecie na stronie x-kom

Prezenty dla najmłodszych z darmowa dostawą od 149 zł

Natomiast prezentu dla najmłodszych dzieci możecie poszukać w ofercie sklepu al.to. Tam znajdziecie przeróżne zabawki dla dzieci w każdym wieku, a korzystając z przygotowanego na Dzień Dziecka kodu: frajda, możecie skorzystać z darmowej dostawy za zakupy od 149zł. Promocja nie łączy się z innymi i trwa do 1 czerwca 2020 do godz. 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów w promocji. Szczegóły znajdziecie na stronie al.to

Akcesoria nawet o połowę taniej