MediaTek liderem w Chinach i Indiach

MediaTek swój sukces zawdzięcza głównie rynkom azjatyckim, gdzie jest bardzo popularny między innymi za sprawą smartfonów Xiaomi. W ostatnim roku chiński producent elektroniki korzystał coraz częściej z układów SoC z Tajwanu i widać to po wynikach sprzedaży. MediaTek skorzystał również na zamieszaniu z Huawei, które nie może już kupować układów w TSMC i znacznie zmniejszyło swoje zamówienia. Qualcomm stracił udziały w rynku, choć nie jest to duża różnica. Przegrywa z tajwańskim konkurentem pod względem wielkości sprzedaży, ale nie pod względem wartości. MediaTek często jest pierwszym wyborem wśród producentów tańszych smartfonów, których sprzedaje się znacznie więcej niż flagowców.

Na dalszych miejscach mamy HiSilicon, który projektuje układy dla smartfonów Huawei, choć teraz już tylko dla tych tańszych modeli oraz Samsunga, który stracił aż 4 p. p. udziału w rynku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyróżnić można za to wynik Apple, które wkrótce może stać się 3. pod względem wielkości sprzedaży dostawcą SoC na rynku smartfonów.

Qualcomm jest natomiast liderem w dostawach układów z modemami 5G. Według analiz w 3. kwartale 2020 roku miał 39% udziału w rynku, a warto podkreślić, że sprzedaż smartfonów 5G wzrosła w ostatnim kwartale niemal dwukrotnie. W 4. kwartale 2020 już blisko 1/3 sprzedanych smartfonów ma być kompatybilna z technologią 5G, co oznacza, że jej popularyzacja powinna postępować coraz szybciej. 5G będzie napędzać sprzedaż nowych chipów, bo szybsze połączenie z internetem, sprzyja różnym aktywnościom wymagającym mocnego procesora i układu graficznego. A to powinno zachęcić konsumentów do wymiany smartfona na nowy model, oczywiście z nowym układem SoC.

źródło: Counterpoint