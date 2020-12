Tak może wyglądać nowy Nissan Qashqai

Japończycy podchodzą do premiery nowego modelu nieco inaczej niż zwykle. Większość firm najpierw chwali się wyglądem zewnętrznym, a tym razem najpierw zobaczymy jak Qashqai wygląda w środku. Nie oznacza to jednak, że nie mamy pojęcia jak może wyglądać trzecia generacja. AutoExpress przygotował render bazując na tym co udało się odkryć ze zdjęć szpiegowskich, których w sieci nie brakuje. Oczywiście nie jest to jeszcze finalny design, ale daje pojęcie jak Qashqai trzeciej generacji może wyglądać. Zmiany są dosyć istotne, tym bardziej, że nowy model też nieco urósł, jest o 35 mm dłuższy i 30 mm szerszy. Przełożyło się to na 22 mm więcej przestrzeni na kolana dla pasażerów na tylnej kanapie i 28 mm więcej miejsca na wysokości klatki piersiowej dla pasażerów z przodu. Większy będzie też bagażnik, teraz ma to być 504 litry, czyli aż o 74 litry więcej niż w obecnej generacji. W ten sposób dogoni europejską czołówkę.