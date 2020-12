PWN podało, ale nie podało młodzieżowego słowa roku. Tak trzeba było od razu

W ostatnich dniach byliśmy świadkami dosyć niecodziennej sytuacji. Oto teoretycznie nic nie znaczący konkurs, organizowany bardziej „dla funu” stał się areną walki i przepychanek prowadzonych tak zażarcie, jakby od tego co najmniej zależało czyjeś życie. Z nieukrywanym smutkiem obserwowałem, jak konflikt zaognia się do niespotykanych rozmiarów i jak kapituła konkursu nie potrafi absolutnie poradzić sobie z wizerunkowym kryzysem, który sama na własne życzenie sprokurowała. Dziś cała sytuacja ma swój (miejmy nadzieję) koniec. A o co w ogóle chodziło?

O tym, jak PWN próbowało wygrać z internetem…

Zanim zaczniemy warto przytoczyć nieco historii. Ideą MSR (Młodzieżowego Słowa Roku) jest promowanie ciekawych neologizmów używanych przez młodzież. Idea bardzo, moim zdaniem, fajna i potrzebna. Zgłoszenia przysyłają internauci, ale finalną decyzję ma jury. Ma to służyć wyeliminowaniu słów np. obraźliwych oraz odnoszących się do konkretnych osób/organizacji. Jak najbardziej jest to słuszne podejście. Szkoda tylko, że w czteroletniej historii plebiscytu jury samo zdążyło złamać własne zasady kilka razy. W 2017 r. jury wyróżniło (choć nie musiało) stwierdzenie „odjaniepawlić”, definitywnie odnoszące się do konkretnej osoby. W 2018 r. wygrał „Dzban”, który, jeżeli jeszcze nie zestarzałem się na tyle by być „dziadersem”, jest stwierdzeniem używanym by kogoś obrazić/zdyskredytować. Jak widać więc, reguły konkursu to tylko luźne wskazówki. Takie podejście wybuchło jury w twarz, kiedy ktoś wpadł na pomysł, by masowo zgłaszać do konkursu konkretne słowa, licząc na to, że z jego wyników zrobi się polityczny „manifest młodych ludzi”.