Obuwie dla gracza za ponad 400 PLN to najbardziej kuriozalne akcesorium gamingowe jakie widziałem

Obuwie dla graczy od Puma… właściwie co to takiego?

Jak można przeczytać w oficjalnym opisie produktu, gamingowe buty zostały stworzone z myślą o graczach konsolowych — i są na tyle przemyślane, że nadadzą się do gry zarówno na dworze, jak i w pomieszczeniach. Pozwolą one wykrzesać z graczy jeszcze więcej, a prawdopodobnie cztery tryby (SEEK, ATTACK, CRUISE oraz DEFENSE) za które odpowiadają poszczególne elementy konstrukcji (m.in. stabilizację czy wsparcie stopy) okażą się nieocenioną pomocą przy dążeniu do zwycięstwa.

…

I gdyby to był pierwszy kwietnia, to prawdopodobnie nawet bym się uśmiechnął do tego (niezbyt zabawnego, ale jednak) żartu, który przygotowała firma. Ale mamy osiemnasty grudnia, a w australijskim sklepie naprawdę widnieje taki produkt. Nie będę ukrywał że pierwsza generacja obuwia gamingowego wywołuje we mnie co najwyżej uśmiech politowania. Ale im dłużej się nad nim zastanawiam, tym bardziej zastanawiam się czy faktycznie ktokolwiek to kupuje. Ja podziękuję, nawet jeżeli miałoby odbić mi się to czkawką w tetrisowych tabelach wyników.