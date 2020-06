Oto wisiorek od magiów z NASA, który przypomni by nie dotykać twarzy

The Pulse od NASA: naszyjnik który przypomina by nie dotykać twarzy

Urządzenie nie jest oficjalnie dystrybuowane, próżno szukać go w sklepach — dlatego nie szukajcie tu ceny. Tym co oddało w nasze ręce NASA są… dokładne instrukcje jak każdy ze szczęściarzy posiadających drukarkę 3D może sobie takie cudo wydrukować — wraz z dokładnym wykazem części, które będą niezbędne by zbudować je od zera. Wszystkie instrukcje znajdziecie tutaj, a tutaj możecie zobaczyć jak wygląda i działa w praktyce skończony produkt:

W skrócie: czujniki w naszyjniku The Pulse wiedzą gdy zbliżamy nasze ręce do głowy — i wtedy zaczynają wibrować, by przypomnieć nam o tym, że to nie jest dobry pomysł. Im bliżej dłonie znajdą się twarzy — tym intensywniej wszystko będzie wibrować. Idealne w swojej prostocie, a przy tym też praktyczne. Co do wyglądu urządzenia to… no cóż — może się nie znam, ale w zaprezentowanej obudowie (do tego w połączeniu z tym sznurem) bardziej mi to przypomina opaskę na kostkę noszoną przez ludzi w areszcie domowym, niż estetyczny dodatek. Ale tutaj jest jeszcze sporo miejsca do poprawy i indywidualnych udoskonaleń. Ale ważne, że to działa.