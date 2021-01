PUBG 2.0 i PUBG Mobile 2.0 w produkcji. Premiera nie tak daleko

Wystarczy szybki rzut oka na statystyki Steam, by zobaczyć, że oryginalny PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS jest dziś jedną z najpopularniejszych propozycji multiplayer, z prawie 500 tysiącami graczy każdego dnia. Swój sukces zawdzięcza wciągającej strukturze battle royale, którego to gatunku produkcja jest jednocześnie prekursorem na światowych salonach. Militarna estetyka i nastawienie na bardziej realistyczne podejście (w przeciwieństwie np. do Fortnite) wciąż przyciągają wielu graczy, jednak nie oznacza to, że produkcja jest pozbawiona wad. Dlatego twórcy nie zamierzają czekać, aż popularność gatunku zmaleje i już teraz pracują nad kontynuacją dla swojej produkcji.

PUBG 2.0 i PUBG Mobile 2.0 możliwe już w przyszłym roku

Według przecieków koreańskie studio Krafton pracuje już nad kontynuacją dla swojej najsławniejszej gry. Doniesienia opowiadają o tym, że sequel będzie bardzo mocno poprawioną wersją pierwowzorów. Polepszeniu ma ulec gameplay, mapy, a gracze będą mieli do dyspozycji więcej broni. Pojawiają się także sprzeczne doniesienia odnośnie tego, czy kontynuacja PUBG będzie tytułem crossplatformowym.