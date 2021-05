PlayStation VR 2 będzie nieporównywalnie lepsze i mocniejsze od pierwszej generacji

Coraz więcej wiemy też o samych goglach, choć nie są to jeszcze oficjalne informacje z obozu Sony. Jeśli jednak wierzyć raportowi UploadVR, PSVR2 będzie posiadać panel 4K, technologię śledzenia wzroku oraz silniki haptyczne. Gogle Sony mają dysponować większą rozdzielczością niż Oculus Quest 2, który może się pochwalić obrazem 1832 na 1920 pikseli na każde z oczu. Kontrolery do gogli będą śledzić ruchy bez zewnętrznych sensorów, co zdecydowanie ułatwi zabawę i podłączanie, szczególnie jeśli nie dysponujemy dużym pomieszczeniem.

Technologia śledzenia wzroku pomoże developerom w optymalizacji grafiki. System będzie wiedział gdzie patrzymy i te elementy czy obszar będą otrzymywały lepszą grafikę, na przykład większy dystans rysowania obiektów. Przeniesiemy wzrok gdzieś indziej, a gra lub program zrobi to samo z kolejnym obszarem. Moc PS5 i szybki dysk SSD pomoże ponadto w szybszym doczytywaniu lokacji. Wiemy też od jakiegoś czasu, że Sony nie pozbędzie się wszystkich przewodów, gogle mają być podłączane przez USB-C.

