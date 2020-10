To Sony decyduje czy twórcy mogą przecenić swoją grę na PSN, czy nie mogą

Nie będę ukrywał że Sony nie należy ostatnio do moich faworytów. Tak, wciąż gram na ich konsoli; tak — nadal mam w szafce pierwsze, drugie i trzecie PlayStation, tak — prawdopodobnie kupię PlayStation 5 gdy znajdę choćby maleńki powód. Ale na tę chwilę nasze relacje są skomplikowane — nie jestem zachwycony ani stylem zapowiedzi nowego sprzętu, ani podejściem do graczy, a dodatkowo jedyną ulepsza gra która mnie interesuje wyjdzie najpierw na Xboksa (wersja na konsolę Sony dopiero w marcu). A mam wrażenie, że jakkolwiek chciałbym spojrzeć nieco bardziej przychylnym okiem na poczynania japońskiego giganta, to ten robi wszystko, by tak się nie wydarzyło. Dziś nie o nowej generacji, a obecnej. I podejściu Sony do twórców, przez co obrywa się… nam, graczom. Wyobrażacie sobie że mimo szczerych chęci twórcy, Sony odmówiło mu opcji przeceny gry w PSN?

Sony denied my request to discount the game on PS4. — Lucas Pope (@dukope) October 16, 2020

Return of the Obra Dinn nie zostało przecenione na PSN, bo… Sony nie wyraziło zgody

Sytuacja to dla mnie co najmniej dziwna, że mimo prośby twórcy (który z okazji rocznicy przecenił grę w cyfrowej dystrybucji m.in. na GOG, Steamie, Humble Store, eShopie czy Microsoft Store) — operator sklepu nie pozwolił mu na przecenę. A przynajmniej nie na jego warunkach — bo patrząc na poprzednie lata promocji w PlayStation Store, to Sony chce decydować kto, kiedy, jak i gdzie przecenia swoje gry. Promocje regularnie się wymieniają, wchodzą ogromnymi pakietami (PSPrices obecnie informuje o setkach przecenionych produktów, które zostaną wymienione hurtem. A tzw. flash sale to akcje czasowe, nad którymi także Sony trzyma pieczę. I choć ostatnio to wpis Lucasa Pope’a wzbudził tak dużo emocji, nie jest on jedynym twórcą narzekającym na takie zagrywki Sony. W wątku na forum ResetEra obok smutku i złości graczy, pojawiają się też wpisy z przykładami innych twórców informujących o tym że Sony nie pozwoliło im przecenić własnej gry. No cóż, ich piaskownica, ich zabawki ;-).