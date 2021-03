Mosiężna PlayStation 5 to najładniejsze wydanie tej konsoli, jakie do tej pory widziałem

Mosiężna obudowa do PlayStation 5 prezentuje się fenomenalnie!

Cały proces tworzenia mosiężnej obudowy był dość skomplikowany. Kształt paneli nowej konsoli Sony nie jest przypadkowy — i autor doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego starał się go możliwie jak najdokładniej odwzorować. Ale poza samymi „skrzydełkami”, jego wariant obudowy PlayStation 5 zadbał także o pozostałe elementy zewnętrzne. Prawdziwą pomocą w całym projekcie okazały się zabawy cieplne — po nagrzaniu mosiężnych paneli udało się uformować kształty na których mu zależało. Oczywiście same kształty to jeszcze nie koniec — po złożeniu wszystko trzeba było jeszcze odpowiednio dopieścić, wypolerować – ale efekt finalny powala. Sami zobaczcie:

Moim zdaniem w tej wersji PlayStation 5 prezentuje się niezwykle majestatycznie. Jasne, trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek skromności — a gdy weźmiemy pod uwagę spory rozmiar samej konstrukcji, no trzeba przygotować się na to, że prawdopodobnie to pierwsze na czym skupiać się będzie wzrok… każdego. Ale jeżeli pamiętacie prezentowane kilka miesięcy temu warianty PlayStation 5 z 24-karatowego złota (wycenione na skromne ponad 40 tysięcy złotych), to pewnie przynajmniej część z Was zgodzi się z tym, że w mosiężnej wersji sprzęt prezentuje się o niebo lepiej.