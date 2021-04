PlayStation 5 czy Xbox Series X? Subiektywnie o tym, co każda z konsol robi lepiej

Rzeczy, które PlayStation 5 (z)robi lepiej do Xbox Series X/S

Innowacje w kontrolerze. Dual Sense próbuje czegoś nowego

Nie będę ukrywał – na tę chwilę Dual Sense mnie nie urzekł, ale nie bardzo miał ku temu okazję. Demo technologiczne, jak traktuję Astro’s Playroom, to za mało. Bez efektywnego wykorzystania w grach zrobionych typowo pod zaprezentowanie nowych funkcji – jeszcze do końca tego nie czuję. Ale szanuję Sony że chociaż próbują zrobić coś nowego. Nie na tyle odważnego jak Nintendo gdy wprowadzało ruchową rewolucję z Wii, ale w swoim konserwatywnym podejściu pokusili się o dające sporo możliwości innowacje. Oby zaprocentowały, a twórcy podchodzili do tematu rozsądniej niż na początku życia PlayStation 3, gdzie za wszelką cenę chciano pokazać moc SIXAXIS.

Biblioteka gier

Jak cały ten tekst, ten podpunkt również jest 100% subiektywny. Nie jestem specjalnym fanem gier na wyłączność ze stajni Sony (nie podoba mi się nowe wcielenie God of Wara, nie jestem fanem The Last of Us, a ostatnie Uncharted na którym doskonale się bawiłem, to była druga odsłona serii), ale nie muszę być miłośnikiem ich „ekskluziwów”, by lubić gry które są tam wydawane. Sporo japońskich twórców wybiera sprzęt Sony – znacznie bardziej popularny w Kraju Kwitnącej Wiśni, stąd jest wiele gier, których na Xboksie po prostu nie znajduję. Może w tej generacji coś się w temacie zmieni — choć nie bardzo w to wierzę, patrząc na to jak fatalnie konsola sprzedaje się w Japonii. Póki co zaległości które zostały mi z ery 8. generacji są tytułami niedostępnymi na konsoli Microsoftu, a z gier zapowiedzianych na wyłączność którejkolwiek z konsol wygrywa i tak Sony swoim Ratchetem i Clankiem.