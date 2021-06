Za pieniądze które odłożyliście na PS5 możecie kupić t-shirt od Balenciaga z logiem konsoli

PlayStation 5 wciąż w sklepach bez kuriozalnych zestawów ze świecą szukać, ale konsola mimo wszystko pozostaje niekwestionowanym hitem sprzedaży i obiektem marzeń użytkowników na całym świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że sprzęt ma ogromny wpływ na popkulturę, a nadchodzące zapowiedzi i zbliżające się targi E3 tylko zaostrzają apetyt wszystkich, którym nie udało się kupić konsoli. No cóż — skoro nie konsola, to może chociaż uda się zapolować na specjalną kolekcję butów Nike x PlayStation, albo… odzieży Balenciagi, która właśnie trafiła na sklepowe półki.

PlayStation 5 x Balenciaga – nowa kolekcja ekskluzywnej marki to koszulki za blisko 2500 złotych

Wysoka moda i konsola do gier łączą siły, przynosząc światu bluzy i koszulki. Nie będę się rozwodził nad ceną i jakością, bo nie w tym rzecz — jak wiadomo, firmy takie jak Balenciaga rządzą się własnymi prawami, no i mają od lat wiernych klientów którzy wracają po produkowaną przez nich odzież. Patrząc jednak na specjalną kolekcję powstałą z PlayStation — cóż… sam nie widzę powodów do zachwytu. I może wyjdzie tutaj moja ignorancja, ale bardziej przypominają mi one odzież promocyjną jaką produkuje się w formie reklamowej, niż coś, co widziałbym na wybiegach. Taki najwyraźniej był cel, no i cóż — kto chce, może kupić. Cena t-shirtów to 675 dolarów (około 2500 złotych) i są one dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czerwonym z czarnymi napisami, oraz czarnym z białymi napisami. Poza tym Balenciaga doczekała się także bluzy PlayStation — ta wyceniona została na 875 dolarów (około 3200 złotych).